Πορτογαλία: Συνελήφθη η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 09:32

Τα δύο αγόρια, γαλλικής καταγωγής, εντοπίστηκαν μόνα τους σε δρόμο νοτιοδυτικά της Λισαβόνας την περασμένη Τρίτη

Την μητέρα και τον πατριό των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν την Τρίτη από διερχόμενο οδηγό να περιφέρονται μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία, συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης οι Αρχές. Η 42χρονη γυναίκα και ο 55χρονος άνδρας συνελήφθησαν «σε σχέση με το περιστατικό που αφορούσε δύο ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους κοντά σε δημόσιο δρόμο στον δήμο Αλκάθερ ντο Σαλ», δήλωσε η εθνική χωροφυλακή σε δελτίο Τύπου.

«Έλεγαν ότι έφτασαν με αυτοκίνητο, κατέβηκαν σε μια δασώδη περιοχή. Το ένα από τα παιδιά είπε ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα έστειλαν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι συνελήφθη αφού το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε έξω από ένα καφέ στην πόλη Φάτιμα, περίπου 180 χλμ. (112 μίλια) βόρεια του Αλκάσερ ντο Σαλ.

Σύμφωνα με το BBC, ο πατέρας των αγοριών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους από το σπίτι τους στο Colmar της ανατολικής Γαλλίας στις 11 Μαΐου.

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 3 και 5 ετών, εντοπίστηκαν την περασμένη Τρίτη από διερχόμενο οδηγό ο οποίος αρχικά τα μετέφερε στο αρτοποιείο που διατηρεί με την οικογένειά του και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Λισαβόνας και στη συνέχεια σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων ενώ αναμένεται να παραδοθούν στην πρεσβεία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την 76χρονη μητέρα του αρτοποιού που τα εντόπισε η οικογένεια δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγαν τα παιδιά επειδή μιλούσαν γαλλικά. Όμως επικοινώνησαν με γνωστό τους γιατρό που γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα και τα δύο αδέρφια του διηγήθηκαν τι τους είχε συμβεί. Η 76χρονη ανέφερε πως τα παιδιά: «Έλεγαν ότι έφτασαν με αυτοκίνητο (με την μητέρα τους και τον σύντροφό της) κατέβηκαν σε μια δασώδη περιοχή, ένα δάσος, όπως είπε το μεγαλύτερο. Το ένα από τα παιδιά είπε ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα έστειλαν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης οι Αρχές στη Γαλλία ξεκίνησαν έρευνα για «παραμέληση ανηλίκου» την Πέμπτη 21 Μαΐου και αναζητούσαν την μητέρα των δύο παιδιών. Οι συγγενείς της 42χρονης γυναίκας είχαν δηλώσει στις γαλλικές Αρχές την εξαφάνιση της ίδιας και των δύο μικρών αγοριών από τις 11 Μαΐου, όπως δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ο εισαγγελέας της πόλης Κολμάρ στη βορειοανατολική Γαλλία, όπου ζούσε η οικογένεια μέχρι πρόσφατα.

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και εγκατάλειψη των παιδιών.

