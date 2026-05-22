Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει απέχθεια στον πολιτικό κόσμο του Περού δείχνει τον δήμαρχο του Σούρκο και υποψήφιο για τη δημαρχία της πρωτεύουσας Λίμα, Κάρλος Μπρους, να χρησιμοποιεί όπλο – ηλεκτροσόκ (τέιζερ) εναντίον του βοηθού και συμβούλου του, Αρτούρο Μπόμπιο.

Το βίντεο που έγινε viral διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, απεικονίζοντας τον δήμαρχο να πυροβολεί με τη συσκευή στην πλάτη του Μπόμπιο εν μέσω γέλιων, με αποτέλεσμα αυτός να καταρρεύσει αμέσως, όπως φαίνεται, σε ένα γραφείο.

Μετά τη διάδοση του βίντεο, ο Κάρλος Μπρους —ο οποίος έχει επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία της Λίμα— χαρακτήρισε το βίντεο ως «επεξεργασμένο απόσπασμα που έχει βγει εκτός πλαισίου».

Επίσημες δηλώσεις υποστηρίζουν ότι το περιστατικό ήταν μέρος μιας ιδιωτικής και εθελοντικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ένα προσομοιωμένο σενάριο χωρίς πραγματικό κίνδυνο για τους παρόντες. Κάτι που όμως δεν εξηγεί τα γέλια του δημάρχου.

Θα δεχόμουν 1.000 βολές, τόσο ασφαλή είναι λέει ο σύμβουλος

Από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος του δημάρχου, Αρτούρο Μπόμπιο για να υποστηρίξει την εκδοχή του δημάρχου, όπως υποστηρίζει η Mundo America, δήλωσε ότι το βίντεο απεικονίζει μια «προσομοίωση» αυτού που θα ήταν μια πρόβα για μια προγραμματισμένη «ζωντανή δημοσιογραφική» εκδήλωση την επόμενη μέρα.

Ο Μπόμπιο κατήγγειλε την ύπαρξη «σκοτεινών μορφών» που προσπαθούν να τον δυσφημίσουν μέσω της παραποίησης εικόνων και ακόμη και της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Επανέλαβε επίσης την υποστήριξή του στα μη θανατηφόρα όπλα για τη δημόσια ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας ότι θα «δέχονταν χίλιες βολές» για να αποδείξει ότι αυτές οι συσκευές είναι ασφαλείς μηχανισμοί προστασίας.

Μάλιστα έκανε λόγο πως το ίδιο βίντεο για το οποίο ο δήμαρχος είπε πως έγινε υπό ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες σε περιβάλλον εμπιστοσύνης, εν τέλει είναι από Τεχνητή Νοημοσύνη, διαψεύδοντας τον δήμαρχο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την εισαγωγή από τον δήμο Σούρκο 150 ηλεκτροφόρων όπλων Taser 10 και καμερών σώματος για το προσωπικό ασφαλείας του. Τον Μάρτιο, το Σούρκο έγινε ο πρώτος δήμος που εξόπλισε το προσωπικό της με αυτά τα αμερικανικής κατασκευής «μη θανατηφόρα» -χάριν μάρκετινγκ- όπλα, τα οποία επιτρέπουν έως και δέκα βολές χωρίς άμεση επαναφόρτιση.