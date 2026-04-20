Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Περού: Περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές καταγγέλλουν «νοθεία» στις προεδρικές εκλογές
Κόσμος 20 Απριλίου 2026

Περού: Περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές καταγγέλλουν «νοθεία» στις προεδρικές εκλογές

«Όχι στη νοθεία, σεβαστείτε την ψήφο», φώναζαν διαδηλωτές με πλακάτ και πανό που συγκεντρώθηκαν σε λεωφόρο κοντά στην εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών

Περίπου τρεις χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες Κυριακή στην περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα του Περού, κατόπιν καλέσματος του ακροδεξιού υποψήφιου για το κορυφαίο αξίωμα στη χώρα Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, προκειμένου να καταγγείλουν υποτιθέμενη «νοθεία» στις χαοτικές προεδρικές εκλογές της 13ης Απριλίου.

Μια εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο, ο οποίος σημαδεύτηκε από προβλήματα και τρανταχτές αποτυχίες στον εφοδιασμό με εκλογικό υλικό πολλών εκλογικών τμημάτων, το ποιοι θα είναι οι δυο υποψήφιοι που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο συνεχίζει να μην είναι ακόμη γνωστό.

«Όχι στη νοθεία, σεβαστείτε την ψήφο»

Το αποτέλεσμα αναμένεται να γίνει γνωστό περί τα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με το εκλογοδικείο (JNE), που επικαλέστηκε τη βραδύτητα της καταμέτρησης και την εξέταση, ένα προς ένα, χιλιάδων πρακτικών καταμέτρησης.

«Όχι στη νοθεία, σεβαστείτε την ψήφο», φώναζαν διαδηλωτές με πλακάτ και πανό που συγκεντρώθηκαν σε λεωφόρο κοντά στην εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE, η εφορευτική επιτροπή).

«Αυτές οι εκλογές είναι απάτη, αλλά δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν και θα δώσουμε μάχη για τις ψήφους μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 64χρονη Εντίθ Βαλβέρδε.

Με το 93,4% των εκλογικών τμημάτων να έχει ενσωματωθεί, τα ως τώρα αποτελέσματα φέρουν πάντα να είναι φαβορί ενόψει του δεύτερου γύρου η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, με περίπου το 17% των ψήφων. Ακολουθούν ο Ρομπέρτο Σάντσες, υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς (12%) και ο ακροδεξιός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα (11,9%), που θα δώσουν μάχη ψήφο την ψήφο.

Και… χρηματική αμοιβή

Ο κ. Λόπες Αλιάγα, πρώην δήμαρχος στη Λίμα, είναι αυτός που επικρίνει πιο έντονα τη διαδικασία–απαίτησε να ακυρωθεί, ενώ προσέφερε ως ακόμη και χρηματική αμοιβή ύψους ίσου με 5.800 αμερικανικά δολάρια για οποιαδήποτε απόδειξη ότι υπήρξαν παρατυπίες.

«Φίλοι μου, μας κλέβουν τη χώρα μας. Αυτό που υφιστάμεθα είχε προσχεδιαστεί. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τίποτα τέτοιο στην ιστορία του Περού», είπε χθες.

Από την πλευρά της, αν και αναγνώρισε ότι υπήρξαν «σοβαρές δυσλειτουργίες», η αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε την περασμένη Τρίτη πως δεν εντόπισε «κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να υποστηρίζει τις καταγγελίες για νοθεία ως αυτό το στάδιο».

«Δεν συμφωνούμε με την καταμέτρηση των ψήφων, υπάρχουν πολλές παρατυπίες», επέμεινε ο σαραντάρης Βίκτορ Σουάρες, που πήρε μέρος στην χθεσινή κινητοποίηση.

Το JNE κατηγορεί τον επικεφαλής της ONPE Πιέρο Κορβέτο και άλλα τρία στελέχη της για παραβίαση του δικαιώματος συμμετοχής πολιτών στην ψηφοφορία, παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας και άλλα αδικήματα εκλογικής φύσης. Στα γραφεία της υπηρεσίας έγινε έφοδος της αστυνομίας και της εισαγγελίας την ημέρα των εκλογών.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Αντίποινα για αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν

Αντίποινα για αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει

Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι

Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς, επικεφαλής των διαπραγματευτών των ΗΠΑ – Θολό το τοπίο σχετικά με τις συνομιλίες
Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς, επικεφαλής των διαπραγματευτών των ΗΠΑ – Θολό το τοπίο σχετικά με τις συνομιλίες

Στο Πακιστάν μεταβαίνει ο Βανς που θα ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας - Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στις συνομιλίες - Προειδοποιεί με αντίποινα για το ρεσάλτο των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Κίττυ Ξενάκη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοδβομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
«Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα

Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)

Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»

«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι

Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - «Παράτησαν την κόρη μου βαριά τραυματισμένη»

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Δημογραφικό: Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 – Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού
Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 - Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν έντονα τα φαινόμενα γήρανσης και υπογεννητικότητας. Η μεγάλη ανησυχία με βάση τις προβολές έως το 2100 και η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού.

Στράτος Ιωακείμ
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

