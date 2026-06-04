Ρουμανία: Ο πρόεδρος Νίκουσορ Νταν διόρισε πρωθυπουργό τον σύμβουλό του και ευρωβουλευτή Εουτζέν Τομάκ
Ποιος είναι ο Εουτζέν Τομάκ που διορίστηκε πρωθυπουργός στη Ρουμανία
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Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκουσορ Νταν διόρισε σήμερα τον σύμβουλό του Εουτζέν Τομάκ πρωθυπουργό της χώρας, σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο που παραμένει στη Ρουμανία μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του φιλελεύθερου Ίλιε Μπολοζάν με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο.
Ο 44χρονος Τομάκ, ευρωβουλευτής στην ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου Renew Europe και ηγέτης ενός κόμματος που δεν έχει εκλεγεί στη Βουλή, έχει προθεσμία 10 ημερών για να σχηματίσει κυβέρνηση και να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.
«Η μόνη πιθανή λύση» για τη Ρουμανία
«Δεδομένου ότι τα κόμματα δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, η μόνη πιθανή λύση είναι» να διοριστεί «ένας πρωθυπουργός ανεξάρτητος από κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, ικανός να οδηγήσει τη Ρουμανία (…) προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ο ρουμανικός λαός», δήλωσε ο Νταν, διευκρινίζοντας ότι «αυτό σημαίνει μια φιλοδυτική στάση» και «διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».
Ο Τομάκ τόνισε ότι θα προτείνει μια «τεχνοκρατική κυβέρνηση και όχι πολιτική».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις αρχές Μαΐου οι Ρουμάνοι βουλευτές ανέτρεψαν τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Μπολοζάν υπερψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας και θέτοντας σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματός της.
Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου όταν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) –το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο— ζήτησαν την παραίτησή του και στη συνέχεια αποχώρησαν από τον τετρακομματικό, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.
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