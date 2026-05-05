Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Ρουμανία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση μετά από πρόταση δυσπιστίας
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 15:42

Ρουμανία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση μετά από πρόταση δυσπιστίας

Πολιτική κρίση στη Ρουμανία μετά την πτώση της κυβέρνησης μετά από ψήφους δυσπιστίας

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Οι βουλευτές στη Ρουμανία ανέτρεψαν σήμερα τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν υπερψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας και θέτοντας σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματός της.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η πρόταση δυσπιστίας συγκέντρωσε 281 ψήφους συγκριτικά με τις 233 που χρειαζόταν για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, που έχει 464 έδρες.

Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου όταν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) –το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο— ζήτησαν την παραίτησή του και στη συνέχεια αποχώρησαν από τον τετρακομματικό, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Αν και οι πρόωρες εκλογές φαίνονται απίθανες, οι χρηματοοικονομικές αγορές ανησυχούν ότι η αναταραχή μπορεί να σημαίνει ότι το Βουκουρέστι δεν θα είναι συνεπές στη δέσμευσή του να περιορίσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα, το μεγαλύτερο στην ΕΕ.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων ύστερα από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων που οδήγησαν σε πόλωση. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούν έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκοπήσεις ο Μπολοζάν ο οποίος προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), είναι ο πλέον δημοφιλής πολιτικός στον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Μπορεί κάποιος να πει πώς η Ρουμανία θα λειτουργεί από αύριο, έχετε σχέδιο;», δήλωσε ο Μπολοζάν σε βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.

Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.

Απόπειρες για σχηματισμό κυβερνητικής πλειοψηφίας

Σύμφωνα με αναλυτές η πιθανότητα εκλογών τώρα είναι μικρή καθώς η ακροδεξιά αντιπολίτευση της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) προηγείται στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. Ο κεντρώος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν αναμένεται να καλέσει τα κόμματα για διαβουλεύσεις και να προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τον τετρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό με άλλο μέλος των Φιλελευθέρων ή ίσως έναν τεχνοκράτη στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι μπορεί να συμμετάσχουν και πάλι σε έναν φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό υπό διαφορετικό πρωθυπουργό. Το κόμμα του Μπολοζάν αποκλείει έως τώρα τη συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες, ωστόσο, αλλά κάποια υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος πιέζουν για συμφιλίωση.

Ο Μπολοζάν θα παραμείνει ως προσωρινός πρωθυπουργός με περιορισμένες εξουσίες έως ότου το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό νέας κυβέρνησης.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Κόσμος
Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος
Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

