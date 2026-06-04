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Η ομάδα των κορυφαίων ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας επεξεργάζεται σχέδια, σε συνεργασία με το Κίεβο, για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος (στη φωτογραφία από το en.dipam.org, επάνω, οι σημαίες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας).

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία «συζητούν» την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Μόσχα

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, συζητούν την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Μόσχα.

Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με την ουκρανική πλευρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Επίσκεψη Σρέντερ

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρωσία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ίδια ΜΜΕ είχαν μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Σρέντερ θεάθηκε στη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία καλωσορίζει την επίσκεψή του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κατονομάσει τον Σρέντερ ως κάποιον που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, μία ιδέα την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν.