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Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επέστρεψε στα καθήκοντά του σε τέλεια υγεία
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 22:12

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επέστρεψε στα καθήκοντά του σε τέλεια υγεία

«Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις πολύτιμες προσευχές τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

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Στις ΗΠΑ και στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη επέστρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ύστερα από ένα σημαντικό πνευματικό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, στο ‘Αγιον Όρος και στη Θεσσαλονίκη συνοδεύοντας τους τελειόφοιτους της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης.

Την τελευταία ημέρα του προσκυνήματος, ο Αρχιεπίσκοπος εμφάνισε αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους εισήχθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφίχθη σε άριστη υγεία.

Σε ανακοινωθέν της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του πρωτίστως προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πατρική αγάπη και το προσωπικό ενδιαφέρον του, καθώς και την ευγνωμοσύνη του προς τους αρχιερείς-μέλη της Επαρχιακής Συνόδου και προς όλους τους ιεράρχες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τις ευχές, την αγάπη και το ενδιαφέρον τους. Ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει, ακόμη, τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς τους μητροπολίτες Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, Θεσσαλονίκης Φιλόθεο οι οποίοι από την πρώτη στιγμή επέδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον, αδελφική αγάπη και πολύτιμη υποστήριξη. Επιπροσθέτως, απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον υπουργό Εθνικής Αμύνης, Νίκο Δένδια, και τον υπουργό Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, για το προσωπικό ενδιαφέρον τους, ενώ θερμά ευχαριστεί τον διοικητή-ταξίαρχο Πέτρο Τούλιο, τμηματάρχη ΜΧ Δημήτριο Δοξόγλου, τους θεράποντες ιατρούς συνταγματάρχη Μιχαήλ Παπαθανασίου και αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Γιαννόγλου, το νοσηλευτικό προσωπικό και το σύνολο των εργαζομένων του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 424, αλλά και το προσωπικό του ΕΚΑΒ για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό τους και την υποδειγματική φροντίδα που του παρείχαν σε ημέρες μάλιστα γενικής αργίας.

Τέλος, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους αναρίθμητους κληρικούς, πιστούς και ανθρώπους καλής θελήσεως που προσέφεραν τις προσευχές τους, την αγάπη τους και τις ευχές τους από καρδιάς.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τονίζει: «Αναχώρησα από τα ιερά εδάφη της Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Όρους και της Θεσσαλονίκης με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Επιστρέφω στις ΗΠΑ και δοξάζω τον Θεό, ο Οποίος με αξίωσε να ολοκληρώσω αυτό το ευλογημένο προσκύνημα με τους τελειόφοιτους της Θεολογικής μας Σχολής και να επιστρέψω στο αγαπημένο μου ποίμνιο με ανανεωμένες δυνάμεις.

Εκφράζω την υική μου ευγνωμοσύνη προς την Α.Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, για την πατρική αγάπη, το αδιάπτωτο ενδιαφέρον και τη στοργική μέριμνά Του, που για ακόμη μία φορά φανέρωσαν το βάθος της πατρικής Του ευαισθησίας. Οι ευχές και η αγάπη που έλαβα αυτές τις ημέρες από τον Παναγιώτατο, τους αδελφούς Ιεράρχες, κλήρο και λαό, τους θεράποντες ιατρούς και τόσο πολλούς πιστούς αποτελούν ζωντανή μαρτυρία ότι η χάρις του Θεού ενεργεί μέσα από τον λαό του.

Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις πολύτιμες προσευχές τους. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε το έργο της Εκκλησίας με πίστη στο μέλλον και ακλόνητη αφοσίωση στην αποστολή που μας έχει ανατεθεί να υπηρετούμε τον άνθρωπο και να δίνουμε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου της αγάπης και της ελπίδας. Προσβλέπω επίσης με ιδιαίτερη χαρά στη συνάντησή μας σε λίγες μόλις εβδομάδες με τον ευλαβή ιερό κλήρο και τους αφοσιωμένους λαϊκούς ηγέτες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο, της διακονίες και τη μαρτυρία της Εκκλησίας μας σε ολόκληρη την Αμερική. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν».

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