Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα («Ανεξάρτητη δικαιοσύνη», γράφει το πλακάτ του ρουμάνου διαδηλωτή στη φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη μετά τη δημοσίευση έρευνας από την πλατφόρμα Recorder, που αποκάλυψε μαρτυρίες δικαστών και εισαγγελέων για άσκηση πιέσεων από υψηλά κλιμάκια.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε»

Tonight and for however many night this will take, Romanians are preparing to take to the streets in what will likely turn out to be one of the largest anti-corruption protest this country has ever seen. If you’ve never seen just how Romanians protest, do have a look: pic.twitter.com/w0wNDoVMpE — Daractenus (@Daractenus) December 11, 2025

Οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση της Παρασκευής απαίτησαν τις παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αρκετών υψηλόβαθμών αξιωματούχων.

«Η κοινωνία των πολιτών δεν αποδέχεται ένα σύστημα που είναι εγγενώς διεφθαρμένο και σχεδιασμένο να χειραγωγείται εκ των έσω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο 40χρονος Βλαντ Βοϊνέα που συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με την κόρη του, ενώ διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε».

Ο 31χρονος Μίχνεα Μιχάι, ο οποίος κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Σεβασμός στους έντιμους δικαστές», είπε ότι συμμετείχε στην πορεία για να εκφράσει την υποστήριξή του στους δικαστικούς λειτουργούς που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν παρεμβάσεις και να ενθαρρύνει άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Thousands of protesters are marching through Cluj, Romania’s second-largest city tonight, following an investigation into the justice system’s ties to the political elite. They chant, “We see you! / Vă vedem!” pic.twitter.com/fkewOO7vaz — Mircea Barbu (@_mirceabarbu) December 11, 2025

Από τη δημοσίευση της, η έρευνα αριθμεί ήδη περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

«Συστημικές δυσλειτουργίες»

Εκατοντάδες δικαστικοί υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, μέσω της οποίας καταγγέλλουν «συστημικές δυσλειτουργίες» και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε συναδέλφους «που είχαν το θάρρος να αποκαλύψουν τα προβλήματα και τις πιέσεις στους κόλπους του δικαστικού συστήματος».

Pregătiți cu pancarte cu mesaje critice la adresa sistemului de justiție, oamenii au umplut Piața Victoriei din Capitală https://t.co/AAE4LYKIhb pic.twitter.com/abhzAbWUhM — TVR Info (@StirileTVR) December 12, 2025

Ο ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο με τους δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως όταν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί εκφράζουν ανησυχίες για την «ακεραιότητα» στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), η Ρουμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο διεφθαρμένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πηγή: ΑΠΕ