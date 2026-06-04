Μυτιλήνη: Απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» μετά την απεμπλοκή του κάβου – Είχε τραυματιστεί καβοδέτης
Το «Νήσος Ρόδος» απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης, μετά την απεμπλοκή του κάβου, ο οποίος έσπασε κατά την απόδεση τραυματίζοντας 50χρονο καβοδέτη.
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Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο YouTube, κάτω).
Κατά την απόδεση, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 50χρονος καβοδέτης
https://www.youtube.com/watch?v=ZTPfMIY4iqQ&t=6s
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Μετά την απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την επιθεώρηση του σημείου, το πλοίο έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και άδεια συνέχισης του ταξιδιού του.
Με 211 επιβάτες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ., 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.
Πηγή: ΑΠΕ
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