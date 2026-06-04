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Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο YouTube, κάτω).

Κατά την απόδεση, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 50χρονος καβοδέτης https://www.youtube.com/watch?v=ZTPfMIY4iqQ&t=6s

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την επιθεώρηση του σημείου, το πλοίο έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και άδεια συνέχισης του ταξιδιού του.

Με 211 επιβάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ., 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.

Πηγή: ΑΠΕ