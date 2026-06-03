Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πότε θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός
Αυτή είναι η ημέρα και την ώρα του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακού, στο «T-Center» αυτή τη φορά.
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Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στο ΣΕΦ και πλέον χρειάζεται δύο ακόμα νίκες για να πάρει την κούπα.
Η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή (5/6, 21:00) στο «T-Center».
Το πρόγραμμα των τελικών της Stoiximan GBL:
Game 1: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Game 2: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (5/6 21:00 ΕΡΤ2)
Game 3: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (8/6 21:00 ΕΡΤ2)
Game 4*: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (10/6 21:00 ΕΡΤ2)
Game 5*: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/6 18:00 ΕΡΤ2)
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