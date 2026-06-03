Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» επιστρέφουν με τέσσερα τρίποντα του Μήτογλου! (vid)
Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 55-39, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στο ματς, έχοντας ηγέτη τον Ντίνο Μήτογλου, με τέσσερα τρίποντα στην τρίτη περίοδο.
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Game changer, ο Ντίνος Μήτογλου στην τρίτη περίοδο για τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα φόργουορντ να ευστοχεί σε τέσσερα τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο, φέροντας τους πράσινους στο -4 (62-58).
Ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού, ήρθε από τον πάγκο, έχοντας κάνει ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και έγινε παράγοντας στο παιχνίδι με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, βοηθώντας την ομάδα του να επιστρέψει από το -17 με το οποίο έχανε (55-39).
Ο Μήτογλου έτσι έφτασε τους 14 πόντους με 5-8 εντός παιδειάς, με 4/5 τρίποντα, 1/3 δίποντα και ένα ριμπάουντ, βάζοντας και πάλι την ομάδα του στο παιχνίδι.
Δείτε το βίντεο με τα κατορθώματα του Μήτογλου
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