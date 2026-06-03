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«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»
Fizz 03 Ιουνίου 2026, 15:50

«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»

Η συγκινητική ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της τηλεόρασης, «3 στον Αέρα».

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Η πολιτικός και δημοσιογράφος Σεμίνα Διγενή και ο πρόσφατα εκλιπών Νάσος Αθανασίου μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη είχαν γράψει τη δική τους τηλεοπτική ιστορία με τη μεσημεριανή εκπομπή «3 στον αέρα» τη δεκαετία του ’80 στην ΕΡΤ, όταν ο τηλεοπτικός όρος «μεσημεριανάδικο» δεν είχε ακόμα εφευρεθεί ως είδος (και ήθος).

Αθανασίου

Νάσος Αθανασίου και Σεμίνα Διγενή στο «3 στον Αέρα»

Τομή στην τηλεόραση

Η ενημερωτική εκπομπή έκανε πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου 1986, προβαλλόταν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου τηλεοπτικών παραγωγών ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουνίου 1988, έχοντας δύο κύκλους και 132 εκπομπές.

Ήταν ζωντανή μετάδοση, στοιχείο που της έδινε ρυθμό, ένταση και αυθεντικότητα, σε μια εποχή όπου η ελληνική τηλεόραση δεν είχε ακόμη παραδοθεί στη λογική της υπερπαραγωγής και της σκηνοθετημένης εικόνας.

Η εκπομπή απέκτησε με τον καιρό σχεδόν εμβληματικό χαρακτήρα, όχι μόνο λόγω των προσώπων που τη στελέχωσαν, αλλά και επειδή λειτούργησε ως πρόδρομος μιας πιο άμεσης τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

Η σύμπραξη Αθανασίου, Διγενή και Παπαδάκη αποτύπωσε μια στιγμή μετάβασης: από την αυστηρή, κρατική τηλεοπτική φόρμα προς ένα πιο ζωντανό, άμεσο, παρεμβατικό και ανθρώπινο μοντέλο ενημέρωσης.

Το 1987 ο Νάσος Αθανασίου αποχώρησε από την εκπομπή και τη θέση του πήρε ο Γιάννης Δημαράς, ωστόσο η δική του παρουσία είχε ήδη συνδεθεί με την αρχική ταυτότητα του προγράμματος.

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουνίου του 2026 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ήταν ζωντανή μετάδοση, στοιχείο που της έδινε ρυθμό, ένταση και αυθεντικότητα, σε μια εποχή όπου η ελληνική τηλεόραση δεν είχε ακόμη παραδοθεί στη λογική της υπερπαραγωγής και της σκηνοθετημένης εικόνας

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«Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη»

Η Σεμίνα Διγενή σε μια χθεσινή ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Αχ μωρέ Νάσο μου, πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση, στο “3 στον Αέρα” και μου έμαθες πολλά. Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα. Κουράγιο Εύη» σχολίασε η πρώην συνεργάτιδά του για τον Νάσο Αθανασίου αναφερόμενη στην επί 47 έτη σύζυγό του Εύη Κλοκώνη και συνοδεύοντας τον αποχαιρετισμό της με μια φωτογραφία από το στούντιο της θρυλικής εκπομπής.

Τα καλέσματα των καιρών

Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, ο Νάσος Αθανασίου συνέχισε την πορεία του και στο Mega Channel, όπου συνεργάστηκε με το νέο τηλεοπτικό περιβάλλον που διαμορφωνόταν στην Ελλάδα. Η μετάβαση αυτή είχε τη σημασία της. Οι δημοσιογράφοι που είχαν δοκιμαστεί στην κρατική τηλεόραση κλήθηκαν πλέον να σταθούν σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό τοπίο, με άλλες ταχύτητες, άλλη αισθητική και διαφορετικές απαιτήσεις.

Ο Αθανασίου ανήκε σε εκείνους που δεν περιορίστηκαν στη νοσταλγία της παλιάς σχολής, αλλά κινήθηκαν και στη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Νάσος Αθανασίου μπήκε νωρίς στον χώρο της ενημέρωσης. Εργάστηκε σε σημαντικούς τίτλους του ελληνικού Τύπου, μεταξύ των οποίων το «Έθνος», η «Καθημερινή», ο «Ελεύθερος Τύπος» και η «Ημερησία», ενώ συνεργάστηκε και με περιοδικά όπως το «Ένα» και οι «Εικόνες».

Η διαδρομή του στον έντυπο Τύπο τον συνέδεσε με τη δημοσιογραφία της έρευνας, της πολιτικής ανάλυσης και της καθημερινής επαφής με την επικαιρότητα.

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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