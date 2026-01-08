«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων
- Μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν – Χωρίς Ίντερνετ η χώρα – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο Πεζεσκιάν
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
- ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
- Ισραηλινός αναλυτής: Το έργο της Γροιλανδίας, η Ευρώπη το ξαναείδε με την Κύπρο
Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του. Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από ανακοπή καρδιάς.
Η Μπάγια Αντωνοπούλου, που είχε συνεργαστεί μαζί του στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram και στάθηκε στο αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Παπαδάκης στην ελληνική τηλεόραση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ίδια –όπως και για πολλούς ακόμη δημοσιογράφους– υπήρξε σημείο αναφοράς και μέντορας, μεταδίδοντας με τη δουλειά και τη στάση ζωής του πολύτιμα μαθήματα δημοσιογραφίας.
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ άλλων οι Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, Νάσος Ηλιόπουλος, Νίκος Σηφουνάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως και άνθρωποι από τον χώρο των media – ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού, η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Κώστας Τσιακανίκας, η Χρύσα Φώσκολου κ.ο.κ.
Η ανάρτηση της για τον Γιώργο Παπαδάκη
«Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα…. Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη. Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Μπάγια Αντωνοπούλου.
View this post on Instagram
- Βερολίνο: Ζητούν το «κεφάλι» της δημάρχου – Έπαιζε τένις την ώρα του μπλακ άουτ
- H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
- LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
- Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
- Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
- Τριάντα χρόνια λίμπερο: H επανάσταση που άλλαξε το βόλεϊ
- Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
- Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις