«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του. Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, που είχε συνεργαστεί μαζί του στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram και στάθηκε στο αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Παπαδάκης στην ελληνική τηλεόραση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ίδια –όπως και για πολλούς ακόμη δημοσιογράφους– υπήρξε σημείο αναφοράς και μέντορας, μεταδίδοντας με τη δουλειά και τη στάση ζωής του πολύτιμα μαθήματα δημοσιογραφίας.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ άλλων οι Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, Νάσος Ηλιόπουλος, Νίκος Σηφουνάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως και άνθρωποι από τον χώρο των media – ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού, η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Κώστας Τσιακανίκας, η Χρύσα Φώσκολου κ.ο.κ.

Η ανάρτηση της για τον Γιώργο Παπαδάκη

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα…. Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη. Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Μπάγια Αντωνοπούλου.