«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
08 Ιανουαρίου 2026 | 20:00

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του. Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, που είχε συνεργαστεί μαζί του στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram και στάθηκε στο αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Παπαδάκης στην ελληνική τηλεόραση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ίδια –όπως και για πολλούς ακόμη δημοσιογράφους– υπήρξε σημείο αναφοράς και μέντορας, μεταδίδοντας με τη δουλειά και τη στάση ζωής του πολύτιμα μαθήματα δημοσιογραφίας.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ άλλων οι Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, Νάσος Ηλιόπουλος, Νίκος Σηφουνάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως και άνθρωποι από τον χώρο των media – ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού, η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Κώστας Τσιακανίκας, η Χρύσα Φώσκολου κ.ο.κ.

Η ανάρτηση της για τον Γιώργο Παπαδάκη

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα…. Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη. Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Μπάγια Αντωνοπούλου.

HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Go Fun 08.01.26

08.01.26

Fizz 08.01.26

08.01.26

08.01.26

Fizz 07.01.26

07.01.26

07.01.26

07.01.26

07.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Go Fun 08.01.26

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
08.01.26 Upd: 21:02

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Με τις ψήφους πέντε Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα το οποίο υπαγορεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει ξανά στρατιωτική δράση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;
08.01.26

Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν είναι ίσως η πιο σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της πριν από 46 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία – Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό
08.01.26

Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία στη Μινεάπολη - Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό, με αρκετές διαμαρτυρίες να έχουν προγραμματιστεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό του ICE

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
