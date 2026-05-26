Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων, που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ.Καραμανλή.

Το μεσημέρι, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης.

Οι οικογένειες των συγκεκριμένων θυμάτων, όπως και άλλοι συγγενείς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσέρχονται στην δικαιοσύνη δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον δικαστικό τους αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης των παιδιών τους και των δικών τους ανθρώπων, που σκοτώθηκαν στη τραγωδία των Τεμπών .

Ο Πάνος Ρούτσι, ο Ηλίας Παπαγγελής και η Μαρία Ντόλκα προσήλθαν συνοδευόμενοι από την συνήγορό τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στις δηλώσεις της τόνισε, μεταξύ άλλων: «Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες, να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία».

Επιπλέον, η κυρία Κωσταντοπούλου επισήμανε πως «αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή».

«Σήμερα έχουμε έρθει εδώ, προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη που έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υπόθεση του κατηγορουμένου Κώστα Καραμανλή, του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που αυτοί που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι εκείνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά, γιατί οι γονείς, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών, εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η πολιτεία. Με τον Πάνο Ρούτσι, τον Ηλία Παπαγγελή, την Μαρία Ντόλκα είμαστε σήμερα εδώ, για πολλοστή φορά θα εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη, του κυρίου Γιαρένη, που έχει αναλάβει την υπόθεση Καραμανλή, αλλά και την υπόθεση που αφορά όλους τους κατηγορούμενους του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».