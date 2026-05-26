Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Το μεγάλο φινάλε έρχεται την Τρίτη 2 Ιουνίου
Σε νέα ημέρα, αλλά με το ίδιο χιούμορ και αιχμηρό σχόλιο, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο ρίχνει αυλαία την Τρίτη 2 Ιουνίου. Στις 21.00, στο MEGA
- Συναγερμός στην Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν νάρκη στα βράχια
- Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα
- Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
- Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κάνει φινάλε για τη φετινή σεζόν και ένα είναι βέβαιο: «Θα γίνει εδώ της Τρίτης!». Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρετά τους τηλεθεατές για το καλοκαίρι και η αγαπημένη δίωρη εμπειρία θέασης μεταμορφώνεται στο πιο διασκεδαστικό καλοκαιρινό γλέντι, την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21:00, στο MEGA.
Ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει για μία ακόμη βραδιά να σχολιάσει όλα όσα απασχολούν τους πολίτες. Γεγονότα, δηλώσεις και περιστατικά που μόνο η σάτιρα και το γέλιο μπορούν να ξορκίσουν και συχνά να αποκωδικοποιήσουν στη σωστή τους διάσταση.
Το φινάλε της σεζόν στήνεται γύρω από ένα πολύχρωμο, φωτεινό και γεμάτο ενέργεια νησιώτικο γλέντι. Μια ζωντανή μουσική παράσταση με παραδοσιακά όργανα και μελωδίες, που υπόσχεται να μεταφέρει τη γιορτή από την πλατεία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» απευθείας σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης εκεί που ακούγονται μόνο αλήθειες, ανάμεσα στους πάγκους της λαϊκής αγοράς και ένα ακόμη επιθεωρησιακό δρώμενο γραμμένο όπως πάντα από τον Λάκη Λαζόπουλο, αποτελούν τα βασικά συστατικά και στο μεγάλο φινάλε.
Η σάτιρα δεν σταματά στιγμή, απλά βάζει άνω τελεία για το καλοκαίρι. Τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21:00, στο MEGA.
#tsantiri
- Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
- Δημήτρης Σταρόβας: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο»
- Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτροκίνητο, η μετοχή της καταρρέει
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Ο Φουρνιέ στην Equipe για την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού: «Περήφανος και συγκινημένος για αυτό τον τίτλο»
- Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
- Αμπελόκηποι: «Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα, την τύλιξα και έκρυψα το πτώμα στο πατάρι» – Η κυνική απολογία του συζυγοκτόνου
- Παναθηναϊκός: Ο Νέστρουπ τίκαρε τα «πράσινα» κουτάκια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις