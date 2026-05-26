Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Οι Αθώοι»: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο στο MEGA
Media 26 Μαΐου 2026, 12:54

«Οι Αθώοι»: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο στο MEGA

Λίγο πριν το τέλος, η μετάνοια και η συγχώρεση αναδεικνύονται ως η μόνη οδός διαφυγής για τους «Αθώους». 

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι».

Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή στο λυτρωτικό φινάλε της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 22:10.

Οι δύο άνδρες που αγάπησαν την ίδια γυναίκα και επέλεξαν αντίθετες διαδρομές για να της δείξουν την αγάπη τους, έρχονται αντιμέτωποι για μια τελευταία φορά μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον του εγκλεισμού.

Τι θα δούμε στο δέκατο έκτο επεισόδιο:

Επεισόδιο 16 (Παρασκευή 29 Μαΐου)

Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια των καταναγκαστικών έργων, ο Γιάννος, παρά τις κακουχίες και τον ξυλοδαρμό, υπερασπίζεται τους συγκρατούμενούς του.

Τα λόγια του για την ελευθερία και την αυθεντική αγάπη συγκινούν ακόμα και τις πιο σκληρές ψυχές.

Συγκλονισμένος από το μεγαλείο του ανθρώπου που αδίκησε, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση.

Ο Γιάννος, χωρίς ίχνος εγωισμού, τον αγκαλιάζει. Απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και λυτρωμένοι μέσα από την αγάπη, ακολουθούν δύο ξεχωριστούς δρόμους,

καταλήγοντας «Αθώοι».

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

ΟΙ ΑΘΩΟΙ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 22:10

#OiAthwoi

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Ναυτιλία
ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

inWellness
inTown
Media
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 25.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Τα Νέα της Αγοράς 26.05.26

Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;

Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Τόνια Τζαφέρη
Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26.05.26

Μια κόκκινη γραμμή…

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός κατέθεσε η Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο - «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)
NBA 26.05.26

Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)

Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Σύνταξη
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Ελλάδα 26.05.26

Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα - Είχε κλαπεί από το Κρατικό Νίκαιας

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Σύνταξη
Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία
Viral 26.05.26

Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία

Στο ετήσιο Cheese Rolling, δεκάδες άνθρωποι κατρακυλούν, πέφτουν και συγκρούονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να πιάσουν ένα κεφάλι τυρί που κατεβαίνει με ταχύτητα από έναν απότομο λόφο

Σύνταξη
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Σύνταξη
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies