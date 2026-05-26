Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα
Ώρες αγωνίας έζησε μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, η οποία νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο Πατρών, έπειτα από δάγκωμα φιδιού, μέσα στο σπίτι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kainourgiopress, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα.
Αμέσως μετά τη διαπίστωση του δαγκώματος, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη αντιμετώπιση , κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς η ασθενής εξήλθε από τη ΜΕΘ και πλέον νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου.
