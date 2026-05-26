Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Ώρες αγωνίας έζησε μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, η οποία νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο Πατρών, έπειτα από δάγκωμα φιδιού, μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kainourgiopress, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση του δαγκώματος, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη αντιμετώπιση , κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς η ασθενής εξήλθε από τη ΜΕΘ και πλέον νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου.