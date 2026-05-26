Άγριο επεισόδιο στην Καλλιθέα: Δέκα άτομα επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς – Επτά συλλήψεις ανηλίκων

Σε επτά συλλήψεις ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Καλλιθέας.

Όλα έγιναν περίπου στις 23:20, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους.

Συγκεκριμένα δύο νεαροί, 18 και 17 ετών, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα θύματα, φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι τους επιτέθηκαν, λόγω προσωπικών διαφορών.