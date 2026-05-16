Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα.

Μία 13χρονη, μετά τη λήξη των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου, την ώρα που επέστρεφε σπίτι της δέχθηκε επίθεση και χτυπήματα στο πρόσωπο από δύο συμμαθήτριές της, ηλικίας 13 και 14 ετών. Στο περιστατικό εμπλέκεται και τρίτη 13χρονη συμμαθήτρια, η οποία «τραβούσε» βίντεο ενώ οι άλλες δύο χτυπούσαν την ανήλικη.

Τις έρευνες, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, ενώ οι δύο από τις ανήλικες συνελήφθησαν και εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ εκείνη που βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό αναζητείται.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 13χρονης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία αναζητείται.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι τρεις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν μια 13χρονη συμμαθήτρια τους, ενώ η τελευταία επέστρεφε στην οικία της και οι δυο ανήλικες συλληφθείσες χτύπησαν στο πρόσωπο την 13χρονη, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανήλικων κατηγορούμενων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.