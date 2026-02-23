Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά, στην Κοζάνη. Αποτέλεσμα ήταν ένας ανήλικος να καταλήξει σε νοσοκομείο και άλλοι δύο να συλληφθούν.

Ειδικότερα, στη σύλληψη δύο ανήλικων προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας στην Κοζάνη, οι δύο ανήλικοι από κοινού με ένα ακόμη άτομο, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο γενικό νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Έπειτα, από αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών εντοπίστηκαν στην Κοζάνη και συνελήφθησαν τα δύο εκ των τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τεσσάρων ατόμων, θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.