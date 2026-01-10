Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία των Σερρρών και ολόκληρη η χώρα τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού από έναν 16χρονο, λόγω ενός μηνύματος στο κινητό της φίλης του δράστη.

Μια ζωή χάθηκε για ένα SMS, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα, καθώς όπως καταγγέλλει η οικογένεια του θύματος, να μην είναι ένας ο δράστης –ο 16χρονος που έχει ομολογήσει- αλλά περισσότεροι.

Ωστόσο αυτό το περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε μία λίστα κρουσμάτων ακραίας βίας με δράστες και θύματα ανήλικους.

Μαχαίρια και ξυλοδαρμοί στα σχολεία

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν βγει μαχαίρια ακόμα και μέσα σε σχολεία, με τις Αρχές να μην μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων.

Τον Δεκέμβριο, στην Κυψέλη μια 16χρονη έβγαλε μέσα στο σχολείο ένα μαχαίρι «πεταλούδα» και τραυμάτισε μια 14χρονη στα χέρια και στην κοιλιά, ενώ στο Περιστέρι ανήλικοι έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο μαχαιρώνοντάς τον 7 φορές και το θύμα να φτάνει στο νοσοκομείο.

Ένα μήνα νωρίτερα, τον Νοέμβριο, σημειώθηκε στο Περιστέρι ένας άγριος ξυλοδαρμός μιας 13χρονης από συνομήλική της, με το βίντεο του ξυλοδαρμού να κάνει το γύρο της Ελλάδας και να σοκάρει όλη τη χώρα με τη βιαιότητα των χτυπημάτων.

Επίσης, στην Τρίπολη 13χρονοι αλληλομαχαιρώθηκαν με τον καυγά να καταλήγει στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Όπως φαίνεται, οι Αρχές αδυνατούν να περιορίσουν το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων, την ώρα που οι ποινές συνεχώς αυστηροποιούνται, ωστόσο κανείς δεν κοιτά τις αιτίες που οδηγούν τους ανήλικους στη βία.

Είναι συχνό φαινόμενο, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς να μην συνεργάζονται, όπως συνέβη στο πρόσφατο περιστατικό των Σερρών, όπου είχε ζητηθεί η ανάληψη της επιμέλειας του 16χρονου από άλλους συγγενείς, όμως οι διαδικασίες έμειναν στο κενό, ενώ και οι αρμόδιοι της Πρόνοιας που έλεγχαν το περιβάλλον που μεγάλωνε ο 16χρονος και ο αδελφός του δεν είχαν εντοπίσει νωρίς τα προβλήματα που υπήρχαν.