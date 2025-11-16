Μάστιγα η βία ανηλίκων: Δίνουν ραντεβού για ξύλο εκτός σχολείου – Πάνω από 20 περιστατικά κάθε ημέρα

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, που καταλήγουν αρκετές φορές στα νοσοκομεία.

Ξυλοδαρμοί, βρισιές, σπρωξίματα, μαχαιρώματα, ακόμα και μέσα σε σχολεία, μπροστά σε καθηγητές. Τα στοιχεία για τα περιστατικά «άγουρης» παραβατικότητας σοκάρουν.

Μόνο το τελευταίο έτος, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ περισσότεροι από 2.000 ανήλικοι έχουν καταλήξει στα νοσοκομεία όλης της χώρας μετά από συμπλοκές, με τα 400 από αυτά να έχουν τραυματιστεί μετά από βίαια επεισόδια μέσα σε σχολεία.

Μαθητές που μίλησαν για τους ξυλοδαρμούς και τις απειλές μέσα σε σχολεία, έκαναν λόγο ακόμη και για όπλο μέσα στο προαύλιο γυμνασίου. Και ο λόγος; Μία διαφωνία στην γυμναστική.

Όπως δείχνουν τα γεγονότα, το φαινόμενο της βίας στα σχολεία δεν έχει αντιμετωπιστεί.

«Ραντεβού» για ξύλο και όπλο σε σχολείο

Κάποιοι μαθητές μάλιστα περιγράφουν το κοινό μυστικό που κυκλοφορεί στις αυλές των σχολείων. Δεν είναι άλλο από τα «ραντεβού» για ξύλο εκτός προαυλίου για να «γλιτώσουν» τις αποβολές.

Μια μαθήτρια που ήταν μπροστά σε ένα βίαιο περιστατικό μεταξύ συμμαθητριών της, που πιάστηκαν στα χέρια, με την μία να τραβά με μανία τα μαλλιά της άλλης, ανέφερε πως ακόμη και την στιγμή που καθηγητές προσπαθούσαν να τις χωρίσουν η κατάσταση δεν μπορούσε να εξομαλυνθεί.

Στοιχεία που σοκάρουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποθέσεις με εμπλοκή ανηλίκων ξεπερνούν τις 6.000 για το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, στις Αρχές έχει σχηματιστεί δικογραφία για 6.213 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 9.038 συνολικά.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου καταγράφονταν 23 περιστατικά με ανήλικους σε όλη την Ελλάδα, δείχνοντας το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στον τομέα της ανήλικης παραβατικότητας.

Αναφορικά με τις επιθέσεις βίας, αυτές στο ίδιο διάστημα του 2025 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) έφτασαν τις 493, με τις συλλήψεις να είναι 802.