Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.
Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Παρασκευά Άντζα, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), είπαν το απόγευμα της Τρίτης (26/5) συγγενείς και φίλοι.
Το «παρών» στην κηδεία του άλλοτε σπουδαίου ποδοσφαιριστή, που γίνεται στο Μοναστηράκι Δράμας, δίνουν μεταξύ άλλων οι πρώην συμπαίκτες του σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Εθνική ομάδα, Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Δημήτρης Σιόβας, Χρήστος Πατσατζόγλου και Αβραάμ Παπαδόπουλος.
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ απέστειλαν στεφάνια, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, εκφράζοντας την βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, που έγραψε τη δική του ιστορία με τα ερυθρόλευκα.
Στέφανια απέστειλαν επίσης η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.
Δείτε φωτογραφίες:
