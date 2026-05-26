Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου

Μια selfie με την διάσημη παραλία του Ναυαγίου ήταν αυτή για την οποία ταξίδεψε, αυθημερόν από την Αθήνα όπου έκανε τις διακοπές του, ο 22χρονος Αμερικανός και παραλίγο να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή.

Σύμφωνα με τo ERTnews ο νεαρός όχι μόνο αγνόησε τις απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν σε όλο το πλάτωμα πάνω από το Ναυάγιο, αλλά πέρασε και έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο θέασης και πέρασε στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει την πολυπόθητη selfie.

Επιχείρηση διάσωσης

Στην προσπάθειά του να πετύχει το καλύτερο «κάδρο», γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχη βουνό, καθώς «σκάλωσε» σε πευκάκι που έχει φυτρώσει στα πρώτα δέκα μέτρα ενός γκρεμού 300 μέτρων. Μάλιστα, κατά την πτώση του έφυγε το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε έναν βράχο, ελάχιστα μακρύτερα από τον ίδιο.

Ο 22χρονος τουρίστας, διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Όλα αυτά με 300 μέτρα γκρεμό από κάτω του και στηριζόμενος σε έναν θάμνο!

Επισκέπτες που είδαν το περιστατικό είχαν ειδοποιήσει επίσης τις Αρχές και κατέφθασαν στο σημείο 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομικοί, ασθενοφόρo του ΕΚΑΒ και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου.

Λίγη ώρα αργότερα οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση κατάφεραν να ανασύρουν τον 22χρονο, ο οποίος δεν είχε παρά μερικές αμυχές.

Προειδοποιήσεις από τις τοπικές Αρχές

Οι τοπικές αρχές κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν στις οδηγίες και στην σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα. Παράλληλα ο Δήμος επισημαίνει, ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί η φετινή ΚΥΑ, με την οποία της δίνεται η δυνατότητα να προσλάβει security, που θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τους κινδύνους και θα επιβλέπει την περιοχή.