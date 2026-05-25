Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.
Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 22 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε από παρακείμενη καντίνα, όταν ο νεαρός άνδρας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο της περιοχής.
Η διάσωση του 22χρονου
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο 22χρονος αποχώρησε στη συνέχεια για την οικία του.
Μεγάλη κινητοποίηση
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία Δήμου Ζακύνθου αναφέρει τα εξής:
«Τέλος καλό, όλα καλά στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή θέασης του Ναυαγίου, με επισκέπτη του νησιού μας.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.
Η Πολιτική Προστασία Δήμου Ζακύνθου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συνδράμοντας στον συντονισμό και στην υποστήριξη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με στόχο την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που επιχείρησαν με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και ταχύτητα.
Η σημερινή κινητοποίηση απέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών, ειδικά σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας όπως το Ναυάγιο.
Η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Ζακύνθου παραμένει πάντα πρώτη προτεραιότητα»
