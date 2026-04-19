Με ασφάλεια απομάκρυνε από το φαράγγι του Βίκου η πυροσβεστική υπηρεσία ξένη τουρίστρια που έχει τραυματιστεί κάνοντας πεζοπορία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για μεταφορά τραυματισμένης αλλοδαπής από μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου, στην Τ.Κ. Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν άμεσα 19 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και το 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων. Οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση διάσωσης προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο την παρέλαβε από το σημείο και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.