Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.
Χειροπέδες σε αλλοδαπό άνδρα πέρασαν αστυνομικοί στην Έδεσσα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ακολούθως ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.
Λίγο νωρίτερα, συνεργός τού συλληφθέντα είχε τηλεφωνήσει σε ηλικιωμένη σε χωριό της Πέλλας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι ο γιος της έχει προσαχθεί και κινδύνευε να φυλακιστεί. Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να της αποσπάσουν τρεις χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς αλλοδαπός άνδρας. Με τον ίδιο τρόπο, προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμα δύο ηλικιωμένες στην Έδεσσα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα.
Στην κατοχή τού συλληφθέντα, έπειτα από την αστυνομική καταδίωξη, βρέθηκαν δύο χρυσές λίρες και μέρος των κοσμημάτων που απέσπασε, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα, δύο κινητά τηλέφωνα και 600 ευρώ, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε είχε υπεξαιρεθεί από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τις κατηγορίες της απάτης, της υπεξαίρεσης και της απείθειας, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
