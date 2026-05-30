Φωκίδα: Τι λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο
Για την επίθεση λύκου που δέχτηκε μίλησε η κτηνοτρόφος που βρέθηκε αντιμέτωπη με το άγριο ζώο ενώ είχε βγάλει το κοπάδι της για βοσκή, στη Φωκίδα.
Μιλώντας στο ERTnews, περιέγραψε τις στιγμές που έζησε, τονίζοντας ότι ο λύκος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της. «Βρισκόμουν με τα ζώα, όταν πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου ο λύκος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο λύκος δεν πήγε προς τα ζώα, αλλά έκανε επίθεση σε μένα».
Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, εξήγησε ότι επιχείρησε να απωθήσει το ζώο χρησιμοποιώντας τη γκλίτσα της. «Προσπάθησα να τον διώξω με την γκλίτσα, προσπάθησα να αμυνθώ, δεν μπορούσα να τον σκοτώσω».
Η ίδια υποστήριξε ότι το πρόβλημα με τους λύκους έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στους κτηνοτρόφους της περιοχής. «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ζώα καθόλου ελεύθερα. Ούτε σε περιφραγμένο χώρο», είπε και πρόσθεσε: «Σε αυτή την τοποθεσία όπου μου επιτέθηκε ο λύκος πηγαίνω 35 χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό».
Σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε μαζί της τα σκυλιά φύλαξης, η κτηνοτρόφος απάντησε ότι εκείνη την ημέρα δεν την συνόδευαν. «Δεν είχα τα σκυλιά μαζί μου, ήταν στο μαντρί».
Τις προηγούμενες ημέρες η κτηνοτρόφος είχε μιλήσει για το θέμα στο nafpaktianews, λέγοντας ότι έδωσε μάχη για περίπου δέκα λεπτά με τον λύκο, μέχρι να καταφέρει να τον διώξει.
