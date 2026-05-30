Μπεσίκτας: Ο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον πάγκο
Ποδόσφαιρο 30 Μαΐου 2026, 11:00

Οι «αετοί» της Κωνσταντινούπολης αναζητούν τον νέο ηγέτη τους και στρέφονται στον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ

Γιώργος Μαζιάς
Η αναζήτηση προπονητή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στη Μπεσίκτας, καθώς η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου επιδιώκει να κλείσει το συντομότερο δυνατό το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με αρκετούς προπονητές από την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον εκλεκτό που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή της στις επιτυχίες.

Ένα από τα ονόματα που απασχόλησαν έντονα τη διοίκηση ήταν εκείνο του Φιλίπε Λουίς. Οι επαφές με τον Βραζιλιάνο τεχνικό προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό, ωστόσο η υπόθεση δεν είχε θετική κατάληξη για τη Μπεσίκτας, καθώς ο νεαρός προπονητής κατέληξε σε συμφωνία με τη Μονακό, βγάζοντας έτσι από τη λίστα μία από τις βασικές επιλογές των Τούρκων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι άνθρωποι του συλλόγου ενεργοποίησαν άμεσα εναλλακτικά πλάνα και σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ, καταφέρνοντας να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να επιβεβαιώσει τη φήμη του ως ενός προπονητή που μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά σύνολα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Μπεσίκτας έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στον έμπειρο προπονητή, επιχειρώντας να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δεν δείχνει διατεθειμένη να χάσει τον άνθρωπο που την επανέφερε στην κορυφή και φέρεται να έχει προτείνει νέο συμβόλαιο με βελτιωμένους όρους προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση του ίδιου του Νίκολιτς, ο οποίος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές. Από τη μία βρίσκεται η δυνατότητα να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε στην Αθήνα, χτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη πρώτη του σεζόν. Από την άλλη, η πρόκληση της Μπεσίκτας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό εγχείρημα, καθώς πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Τουρκίας με υψηλές φιλοδοξίες και απαιτήσεις.

Η πορεία του Σέρβου τεχνικού τα τελευταία χρόνια δικαιολογεί το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται θητείες σε συλλόγους όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Λοκομοτίβ Μόσχας, η Σαμπάμπ Αλ Αχλί, η Παρτιζάν, η Βιντεότον, η Ολίμπια Λιουμπλιάνας και η Βοϊβοντίνα, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, η Μπεσίκτας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περίπτωση του Νίκολιτς. Στη λίστα των υποψηφίων εξακολουθούν να βρίσκονται και άλλοι προπονητές με ιδιαίτερα αξιόλογο προφίλ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Κάρλος Βισένς, ο οποίος έχει παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Μπράγκα, καθώς και ο Κάσπερ Χιούλμαντ, που μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Λεβερκούζεν εξετάζει τις επόμενες επιλογές στην καριέρα του.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη Μπεσίκτας, καθώς η διοίκηση επιθυμεί να κλείσει το θέμα του προπονητή πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Η υπόθεση Νίκολιτς συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο τουρκικός σύλλογος βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις του καλοκαιριού, η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

The Expla-in Project | My precious… 
Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

