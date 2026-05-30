Stoiximan GBL: Συνέχεια στους ημιτελικούς με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έκαναν το 1-0 επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, στους 1ους αγώνες της ημιτελικής φάσης των playoffs της Greek Basketball League και σήμερα (30/5), θέλουν να κάνουν το 2-0 και να πάρουν την πρόκριση στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο αήττητος Ολυμπιακός σε 27/27 ματς αυτή τη σεζόν στην GBL αγωνίζεται στην έδρα της ΑΕΚ, τη Sunel Arena, στις 17:15, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον ΠΑΟΚ, στις 14:50.

Αν και εφόσον χρειαστεί 3ος αγώνας, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στις 20:15 τη Δευτέρα (1/6), ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στις 18:00,την ίδια μέρα. Υπενθυμίζεται ότι οι ημιτελικές σειρές κρίνονται στις 2 νίκες, ενώ οι τελικοί στις 3.