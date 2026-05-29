sports
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 22:35

Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι

Το γαλλικό περιοδικό France Football, ανακοίνωσε ότι η 70ή τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου 2026.

ΚείμενοΓεώργιος Μαζιάς
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η φετινή απονομή της Χρυσής Μπάλας θα γράψει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά από την καθιέρωση του θεσμού το 1956, η λαμπερή τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Το γαλλικό περιοδικό France Football, που απονέμει το κορυφαίο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο, ανακοίνωσε μέσω επίσημου δελτίου Τύπου ότι η 70ή τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση συνδέεται με τη συμπλήρωση 70 ετών από την πρώτη απονομή της Χρυσής Μπάλας, αλλά και με την επιθυμία των διοργανωτών να τιμήσουν τον πρώτο νικητή του θεσμού, τον Άγγλο Στάνλεϊ Μάθιους. Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει το βραβείο το 1956 σε ηλικία 41 ετών, αγωνιζόμενος με τη Μπλάκπουλ και έχοντας προηγουμένως οδηγήσει την εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Βρετανικού Πρωταθλήματος Εντός Έδρας.

Η Χρυσή Μπάλα απονέμεται έπειτα από ψηφοφορία διεθνούς επιτροπής αθλητικών δημοσιογράφων, οι οποίοι επιλέγουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Παράλληλα απονέμεται και το Βραβείο Γιασίν για τον καλύτερο τερματοφύλακα..

Ρεκόρ κατακτήσεων στη Χρυσή Μπάλα κατέχει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει αναδειχθεί νικητής οκτώ φορές.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:

  • 1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)
  • 1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
  • 1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)
  • 1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
  • 1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)
  • 1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)
  • 1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)
  • 1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)
  • 1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
  • 1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)
  • 1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
  • 1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)
  • 1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
  • 1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)
  • 1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
  • 1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)
  • 1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
  • 1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)
  • 1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)
  • 1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
  • 1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
  • 1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)
  • 1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
  • 1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
  • 1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
  • 1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
  • 1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)
  • 1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
  • 1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
  • 1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
  • 1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
  • 1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)
  • 1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
  • 1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
  • 1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)
  • 1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)
  • 1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
  • 1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)
  • 1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)
  • 1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)
  • 1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)
  • 1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)
  • 1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)
  • 1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
  • 2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)
  • 2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)
  • 2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)
  • 2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)
  • 2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)
  • 2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
  • 2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)
  • 2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)
  • 2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
  • 2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
  • 2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
  • 2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
  • 2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
  • 2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
  • 2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
  • 2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
  • 2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
  • 2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
  • 2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)
  • 2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
  • 2020: –
  • 2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)
  • 2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)
  • 2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)
  • 2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)
  • 2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γάλλος – Παρί)

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

World
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Σύνταξη
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Σύνταξη
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies