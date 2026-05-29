Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι

Η φετινή απονομή της Χρυσής Μπάλας θα γράψει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά από την καθιέρωση του θεσμού το 1956, η λαμπερή τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Το γαλλικό περιοδικό France Football, που απονέμει το κορυφαίο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο, ανακοίνωσε μέσω επίσημου δελτίου Τύπου ότι η 70ή τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση συνδέεται με τη συμπλήρωση 70 ετών από την πρώτη απονομή της Χρυσής Μπάλας, αλλά και με την επιθυμία των διοργανωτών να τιμήσουν τον πρώτο νικητή του θεσμού, τον Άγγλο Στάνλεϊ Μάθιους. Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει το βραβείο το 1956 σε ηλικία 41 ετών, αγωνιζόμενος με τη Μπλάκπουλ και έχοντας προηγουμένως οδηγήσει την εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Βρετανικού Πρωταθλήματος Εντός Έδρας.

Η Χρυσή Μπάλα απονέμεται έπειτα από ψηφοφορία διεθνούς επιτροπής αθλητικών δημοσιογράφων, οι οποίοι επιλέγουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Παράλληλα απονέμεται και το Βραβείο Γιασίν για τον καλύτερο τερματοφύλακα..

Ρεκόρ κατακτήσεων στη Χρυσή Μπάλα κατέχει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει αναδειχθεί νικητής οκτώ φορές.