Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι
Το γαλλικό περιοδικό France Football, ανακοίνωσε ότι η 70ή τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου 2026.
- Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε το θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα στο Καλοχώρι – Η άγρια δολοφονία για μια γυναίκα
- Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
- Πώς τα 21 μίλια των Στενών του Ορμούζ άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
- Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η φετινή απονομή της Χρυσής Μπάλας θα γράψει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά από την καθιέρωση του θεσμού το 1956, η λαμπερή τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Το γαλλικό περιοδικό France Football, που απονέμει το κορυφαίο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο, ανακοίνωσε μέσω επίσημου δελτίου Τύπου ότι η 70ή τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου 2026.
Η απόφαση συνδέεται με τη συμπλήρωση 70 ετών από την πρώτη απονομή της Χρυσής Μπάλας, αλλά και με την επιθυμία των διοργανωτών να τιμήσουν τον πρώτο νικητή του θεσμού, τον Άγγλο Στάνλεϊ Μάθιους. Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει το βραβείο το 1956 σε ηλικία 41 ετών, αγωνιζόμενος με τη Μπλάκπουλ και έχοντας προηγουμένως οδηγήσει την εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Βρετανικού Πρωταθλήματος Εντός Έδρας.
Η Χρυσή Μπάλα απονέμεται έπειτα από ψηφοφορία διεθνούς επιτροπής αθλητικών δημοσιογράφων, οι οποίοι επιλέγουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Παράλληλα απονέμεται και το Βραβείο Γιασίν για τον καλύτερο τερματοφύλακα..
Ρεκόρ κατακτήσεων στη Χρυσή Μπάλα κατέχει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει αναδειχθεί νικητής οκτώ φορές.
Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:
- 1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)
- 1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
- 1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)
- 1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
- 1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)
- 1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)
- 1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)
- 1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)
- 1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)
- 1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)
- 1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)
- 1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
- 1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)
- 1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
- 1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)
- 1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)
- 1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
- 1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
- 1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)
- 1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
- 1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
- 1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
- 1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
- 1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)
- 1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
- 1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)
- 1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
- 1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
- 1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)
- 1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)
- 1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
- 1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)
- 1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)
- 1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)
- 1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)
- 1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)
- 1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
- 2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)
- 2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)
- 2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)
- 2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)
- 2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)
- 2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
- 2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)
- 2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)
- 2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)
- 2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2020: –
- 2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)
- 2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)
- 2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)
- 2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)
- 2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γάλλος – Παρί)
- 30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
- Handball Premier: Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε την ΑΕΚ σε πρωταθλήματα
- Ο Φονσέκα απέκλεισε τον Τζόκοβιτς με επική ανατροπή (3-2)
- Ιπτάμενος Καραλής: Πρώτος στη Λεμεσό με άλμα έξι μέτρων
- ΑΕΚ: Πένθος και στήριξη στoν Φλιώνη που έχασε τον πατέρα του (pic)
- Για πρώτη φορά στην ιστορία η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» θα διεξαχθεί μακριά από το Παρίσι
- Η παρακάμερα για όλα όσα έγιναν στο ΣΕΦ: Η ερυθρόλευκη γιορτή για το 4ο και η αποθέωση του Πίτερς
- Μέσω της Πάφου ξεκαθάρισαν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις