Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο στον Εύοσμο – Σε σοβαρή κατάσταση 67χρονος που βρέθηκε μαχαιρωμένος

Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης μέσα σε διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο εκτυλίχτηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 67χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος.

Μια προσαγωγή

Σύμφωνα με το thestival.gr για το επεισόδιο έχει προσαχθεί ένας 37χρονος που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Επίσης και οι δύο φέρεται να ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.