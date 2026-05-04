Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο με την παρέα των δραστών να κυνηγούν τον 15χρονο που μαχαίρωσαν και τους φίλους του
Άγρια επίθεση από ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (3/5) τέσσερις ανήλικοι στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να καταλήξει μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο.
Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο με την παρέα του 15χρονου να τρέχει και να τους ακολουθούν τα δέκα άτομα.
Βίντεο ντοκουμέντο
O ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», φέροντας τραύματα από μαχαίρι σε πλάτη και μηρό.
H κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια ομάδα επιτέθηκε αργότερα και σε έτερο ανήλικο στην περιοχή του Παγκρατίου.
Οι δράστες παραμένουν άφαντοι και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.
