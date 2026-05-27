Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ευθέως το Ομάν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις του με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας το βασίλειο του Ομάν με βομβαρδισμούς στην περίπτωση που συνεχίσει τα σχέδια για τον έλεγχο των στενών από κοινού με την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα δήλωσε μέσα στο υπουργικό του συμβούλιο στον Λευκό Οίκο ότι «Το στενό θα είναι ανοιχτό για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Θα το παρακολουθούμε, αλλά κανείς δεν θα το ελέγχει. Το Ομάν θα συμπεριφέρεται όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό».

Το Ομάν είχε υπάρξει βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ενώ πρόσφατες αναφορές από τα ιρανικά ΜΜΕ υποδηλώνουν ότι βρίσκονταν σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη θέσπιση συστήματος διοδίων για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει θέσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ως βασικό της αίτημα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η λογική είναι πως τα χρήματα από τα «διόδια» στο Ορμούζ θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της χώρας από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς, καθώς οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει τις πολεμικές αποζημιώσεις.

Το βίντεο και η στιχομυθία με την ρεπόρτερ

Δημοσιογράφος: Θα δεχόσασταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν και στο Ομάν να ελέγχουν το στενό;

Τραμπ: Θα είναι ανοιχτό για όλους.

Δημοσιογράφος: Ποιος θα το ελέγχει;

Τραμπ: Κανείς. Εμείς θα το επιβλέπουμε. Το Ομάν θα συμπεριφέρεται όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους ανατινάξουμε.

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Νωρίτερα, σχολιάζοντας την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος, αλλά θα είμαστε. Είτε αυτό, είτε θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Το Ιράν, είπε, «αρχίζει να μας δίνει αυτά που πρέπει να μας δώσει».

«Το Ιράν είναι πολύ αποφασισμένο, θέλει πάρα πολύ να κάνει μια συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει εκεί», είπε. «Διαπραγματεύονται με τα τελευταία τους αποθέματα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ίσως πρέπει να επιστρέψουμε και να το ολοκληρώσουμε. Ίσως όχι».

Το Ομάν δεν έχει επιβεβαιώσει πως επιδιώκει τον έλεγχο του Ορμούζ

Ο Αλί Μπαγκέρι Κάνι, αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι το Ιράν και το Ομάν διαπραγματεύονται από κοινού μια νέα διαδικασία για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μπαγκέρι Κάνι προσθέτει ότι οι όροι και οι διαδικασίες για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς διαφορετικοί από τους όρους που ίσχυαν πριν από την έναρξη του επιβεβλημένου πολέμου κατά του Ιράν.

Με την σειρά της η δημόσια ιρανική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία, η Τεχεράνη θα αποκαταστήσει, σε αντάλλαγμα, την εμπορική διέλευση μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ τα στρατιωτικά σκάφη θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τη ρύθμιση.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα διαχειρίζεται από κοινού από το Ιράν και το Ομάν, και εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα μπορούσε να επισημοποιηθεί μέσω δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Τεχεράνη πρόσθεσε ότι το «πλαίσιο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι δεν θα ληφθούν μέτρα χωρίς «απτή επαλήθευση».