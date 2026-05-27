Σε ρινγκ μετατρέπεται ο Λευκός Οίκος για τα 80ά γενέθλια του Τραμπ
Ηδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου.
- Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
- Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
- Γνωρίστε τον αλμπίνο βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» - Πώς γλίτωσε τη θυσία στο Μπανγκλαντές
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε ρίνγκ… αναμένεται να μετατραπεί ο Λευκός Οίκος στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και τα 80ά γενέθλια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ο αγώνας των μεικτών τεχνικών πάλης θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου.
Σύμφωνα με το Associated Press, το κελί αναμένεται να περιβάλλεται από συρμάτινο πλέγμα, εν όψει της εκδήλωσης της 14ης Ιουνίου.
Τα σχέδια δείχνουν ότι η αρένα θα έχει ένα οκτάγωνο «κελί» με μια σκηνή στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αψίδα με αστέρια και πάλι όπως στη σημαία αλλά και δύο γιγαντοοθόνες, που θα μεταδίδουν ζωντανά τη δράση.
Το κελί και η σκηνή θα περιβάλλονται από χιλιάδες προσωρινές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου δίπλα στο ρινγκ για μια μπάντα.
Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου 1776.
Μεταξύ των άλλων προγραμματισμένων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται ένας αγώνας IndyCar που θα περάσει μπροστά από τον Λευκό Οίκο και η «Great American State Fair» που θα πραγματοποιηθεί στο National Mall.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το τελικό πρότζεκτ του UFC θα περιλαμβάνει μια αρένα 5.000 θέσεων ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν μεγάλες οθόνες στο κοντινό πάρκο Ellipse για τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων, ενώ το UFC σχεδιάζει να διαθέσει έως και 85.000 δωρεάν εισιτήρια για τους θεατές και στους δύο χώρους.
«Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να θέλει κάτι τόσο πολύ όσο ο κόσμος θέλει αυτά τα εισιτήρια», δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ αναφερόμενος στη ζήτηση για την παρακολούθηση του αγώνα του UFC, προσθέτοντας: «Θα είναι κάτι το ξεχωριστό».
- Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
- Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
- Σε ρινγκ μετατρέπεται ο Λευκός Οίκος για τα 80ά γενέθλια του Τραμπ
- Όλες οι σκέψεις της Έλι Μπάμπερ όταν έμαθε ότι θα υποδυθεί την Κέιτ Μος
- Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
- Βίντεο ντοκουμέντο με τους δράστες της ένοπλης επίθεσης σε ιδιοκτήτη καταστήματος στην Πατησίων
- Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
- Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις