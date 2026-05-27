Σε ρινγκ μετατρέπεται ο Λευκός Οίκος για τα 80ά γενέθλια του Τραμπ

Σε ρίνγκ… αναμένεται να μετατραπεί ο Λευκός Οίκος στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και τα 80ά γενέθλια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αγώνας των μεικτών τεχνικών πάλης θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Associated Press, το κελί αναμένεται να περιβάλλεται από συρμάτινο πλέγμα, εν όψει της εκδήλωσης της 14ης Ιουνίου.

Τα σχέδια δείχνουν ότι η αρένα θα έχει ένα οκτάγωνο «κελί» με μια σκηνή στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αψίδα με αστέρια και πάλι όπως στη σημαία αλλά και δύο γιγαντοοθόνες, που θα μεταδίδουν ζωντανά τη δράση.

Το κελί και η σκηνή θα περιβάλλονται από χιλιάδες προσωρινές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου δίπλα στο ρινγκ για μια μπάντα.

Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου 1776.

Μεταξύ των άλλων προγραμματισμένων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται ένας αγώνας IndyCar που θα περάσει μπροστά από τον Λευκό Οίκο και η «Great American State Fair» που θα πραγματοποιηθεί στο National Mall.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το τελικό πρότζεκτ του UFC θα περιλαμβάνει μια αρένα 5.000 θέσεων ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν μεγάλες οθόνες στο κοντινό πάρκο Ellipse για τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων, ενώ το UFC σχεδιάζει να διαθέσει έως και 85.000 δωρεάν εισιτήρια για τους θεατές και στους δύο χώρους.

«Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να θέλει κάτι τόσο πολύ όσο ο κόσμος θέλει αυτά τα εισιτήρια», δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ αναφερόμενος στη ζήτηση για την παρακολούθηση του αγώνα του UFC, προσθέτοντας: «Θα είναι κάτι το ξεχωριστό».