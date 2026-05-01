# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προεδρία από χρυσάφι – Ο Λευκός Οίκος επί Ντόναλντ Τραμπ ως… μπίζνα
Κόσμος 01 Μαΐου 2026

Προεδρία από χρυσάφι – Ο Λευκός Οίκος επί Ντόναλντ Τραμπ ως… μπίζνα

Στη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει την προεδρία των ΗΠΑ σε «μηχανή» προσωπικού πλουτισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

«Ιδού συνολικά τα δολάρια των φορολογουμένων που πήραν οι τελευταίοι δέκα πρόεδροι ως μισθό», ήταν μια ανάρτηση που έσπευσε τις προάλλες να αναδημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρέθετε όλα τα ποσά από τον Νίξον και εντεύθεν, που κυμαίνονται μεταξύ 500.000 και 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δίπλα όμως στο όνομα του Τραμπ, ο αριθμός είναι μηδέν.

Όπως και στην πρώτη θητεία του, δωρίζει τον προεδρικό μισθό του σε ομοσπονδιακούς φορείς και σκοπούς εθνικής σημασίας.

Σε πρόσφατη ομιλία του, στην Τζόρτζια, είπε ότι αισθάνεται «κορόιδο», υποστηρίζοντας ότι δεν του αναγνωρίζεται ο αλτρουισμός του.

Αποσιώπησε ωστόσο ότι, ειδικά μετά την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, έχει δει να εκτοξεύεται η προσωπική του περιουσία.

Μόλις μέσα στον τελευταίο χρόνο, ο Τραμπ έχει γίνει πλουσιότερος κατά περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Τουλάχιστον τόσα είναι τα φανερά καταγεγραμμένα κέρδη του από κρυπτονομίσματα, ακίνητα, δικαιώματα εμπορικής χρήσης του ονόματός του, ακόμη και αγωγές.

Τούτων δοθέντων, το Forbes υπολογίζει την τρέχουσα καθαρή αξία της περιουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είναι σχεδόν διπλάσια από τότε που έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μέχρι και την επανεκλογή του, αναφέρουν έγκριτα αμερικανικά ΜΜΕ -όπως  το New Yorker- τα οικονομικά του Τραμπ ήταν σε «δύσκολη θέση».

Όμως στη δεύτερη προεδρία του φαίνεται ότι ήταν πια καλά προετοιμασμένος.

Ανάλυση των New York Times δείχνει ότι τα κέρδη που έχει ήδη αποκομίσει ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ ισοδυναμούν με 16.822 φορές το μέσο εισόδημα ενός αμερικανικού νοικοκυριού.

Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων δεν δείχνουν καν να τον απασχολούν, σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του.

Τότε, είχε υποσχεθεί ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν θα έκαναν τίποτε που θα μπορούσε να θεωρηθεί «εκμετάλλευση του προεδρικού αξιώματος».

Αλλά «ανακάλυψα ότι κανείς δεν νοιαζόταν», είπε στους NYT, «και μου επιτρέπεται να το κάνω»…

«Τζογάροντας» με κρυπτονομίσματα

Αν και περισσότερο γνωστός υπό την επιχειρηματική του ιδιότητα ως μεγιστάνας των ακινήτων, η πώληση κρυπτονομισμάτων αποτελεί μακράν πια τη μεγαλύτερη πηγή κέρδους για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του έχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων.

Βασίζονται σαφώς στην ιδιότητα του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και έχουν υπογράψει σειρά μεγα-συμφωνιών στο εξωτερικό, που επισκιάζονται από συγκρούσεις συμφερόντων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η World Liberty Financial (WLFI), που συνίδρυσαν το 2024 -χρονιά των προεδρικών στις ΗΠΑ- ο Τραμπ, οι γιοί του, ο στενός συνεργάτης του και πλέον ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ με τους γιούς του, καθώς και δύο επιχειρηματίες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέχει τον τίτλο «Chief Crypto Advocate» στην εταιρία.

Το 2025, λίγο πριν από την ορκωμοσία Τραμπ, εταιρεία που συνδέεται με την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι αγόρασε κρυφά το 49% των μετοχών της WLFI έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πρόσβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε σπάνια τσιπ προηγμένης τεχνολογίας, παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Καναδός επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης της WLFI, Τσανγκπένγκ Ζάο -ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance και καταδικασθείς το 2024 για ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ- έλαβε προεδρική χάρη.

Ο δε Τραμπ, που διατηρεί μερίδιο 38% στην World Liberty Financial μέσω του επιχειρηματικού κολοσσού του «The Trump Organization», κρατά πλέον και το «μαχαίρι» και το «πεπόνι» στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων .

Ήτοι ως σημαντικός έμπορός τους και ταυτόχρονα ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ουάσιγκτον.

Ήδη έχει εγκρίνει σειρά σχετικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του GENIUS Act για τα stablecoins: σταθερής αξίας κρυπτονομίσματα, συνδεδεμένα με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία αναφοράς, όπως το δολάριο ή τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.

Ένα τέτοιο έχει λανσάρει από πέρυσι μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της WLFI: το USD1, συνδεδεμένο με το δολάριο σε αναλογία 1 προς 1…

Ακίνητα, τα θεμέλια μιας επιχειρηματικής «αυτοκρατορίας»

Εφαλτήριο για την επιχειρηματική «αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ, ο τομέας των ακινήτων παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της.

Το χαρτοφυλάκιο του Trump Organization -τον οποίο τώρα διοικούν οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Αμερικανού προέδρου, ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ- περιλαμβάνει εμβληματικούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία, διεθνή γήπεδα γκολφ και, φυσικά, το Μαρ-α-Λάγκο.

Το χαρακτηριζόμενο και ως «νότιος Λευκός Οίκος» θέρετρο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε το 1985 έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων και μετέτρεψε σε ιδιωτική λέσχη, αυξάνοντας σήμερα την αξία του στα 560 εκατομμύρια δολάρια.

Από τις πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες του επιχειρηματικού ομίλου ωστόσο είναι η αδειοδότηση χρήσης του εμπορικού σήματος «Τραμπ» σε τρίτους κατασκευαστές.

Έχει σημειώσει άνθηση κερδών με την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συνάπτοντας ήδη οκτώ συμφωνίες στο εξωτερικό.

Πέντε εξ αυτών είναι σε αραβικές μοναρχίες στον Κόλπο, με τις οποίες ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ και μέλη της οικογένειάς του διατηρούν στενούς δεσμούς.

Θεωρητικά, οι συμφωνίες ακολουθούν τον αυτοεπιβαλλόμενο «κανόνα» του Trump Organization να μην κάνει συναλλαγές απευθείας με ξένες κυβερνήσεις.

Περιλαμβάνουν γκολφ κλαμπ και μια βίλα στο Κατάρ, όπως επίσης ένα νέο γκολφ κλαμπ, ένα πολυτελές ξενοδοχείο και σειρά επαύλεων στη Σαουδική Αραβία.

Συμφωνίες για παρόμοια έργα στο Βιετνάμ, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, έκλεισαν υπό την απειλή του Τραμπ να επιβάλει υπερβολικά υψηλούς δασμούς στο Ανόι…

«Πολυκατάστημα» Τραμπ

Ειδικά υπό τη δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η εμπορική επωνυμία «Τραμπ» έχει μετατραπεί σε περιουσιακό στοιχείο υψηλής αξίας.

Τα έσοδα από την αδειοδότηση χρήσης του ονόματός στο εξωτερικό υπολογίζονται σε πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια μόνο μετά την επανεκλογή του.

Αλλά δεν είναι μόνο τα ακίνητα.

Αφορά πλήθος προϊόντων.

Κατά τους πρώτους 14 μήνες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το ηλεκτρονικό Trump Store λάνσαρε τουλάχιστον 622 είδη.

Ενδεικτικά, οι περσινές εισπράξεις από τις πωλήσεις της κιθάρας American Eagle περιορισμένης έκδοσης, με τη φράση «Make America Great Again»,  έφτασαν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Άλλα 2,8 εκατ. δολ. ήταν τα έσοδα από ρολόγια και 2,5 εκατ. δολ. από αθλητικά παπούτσια και αρώματα με την επωνυμία «Τραμπ».

Επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από την ειδική έκδοση της «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική Βίβλου», με τα περιορισμένα αντίτυπα που φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ να πωλούνται στα 1.000 δολάρια το κομμάτι.

Επενδύοντας στο αφήγημα

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει μετατρέψει την πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social σε επίσημο πολιτικό του βήμα, η κεφαλαιοποίηση της  μητρικής εταιρείας ΜΜΕ και τεχνολογίας Trump Media & Technology Group (TMTG) -η οποία ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ- έχει φτάσει πλέον τα 2,83 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την καθιστά την 4.228η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο.

Για την ταινία/ντοκιμαντέρ «Melania», παραγωγής 2026 -που επικεντρώνεται στη ζωή της Μελάνια Τραμπ κατά τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της περσινής, δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η Amazon του Τζεφ Μπέζος κατέβαλε στην εταιρεία παραγωγής της  «Πρώτης Κυρίας» το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα διανομής.

Αν και αποδείχθηκε εισπρακτική αποτυχία, χαρακτηρίστηκε αργότερα επιτυχία στη συνδρομητική υπηρεσία streaming Amazon.

Τουλάχιστον 28 εκατομμύρια δολάρια αναφέρεται ότι κατέληξαν απευθείας στην τσέπη της Μελάνια Τραμπ.

«Βιομηχανία» αγωγών

Ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός που επιχείρησαν οι New York Times δείχνει ότι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς με ομίλους ΜΜΕ και τεχνολογικούς κολοσσούς, κατόπιν αγωγών του.

Πήρε 16 εκατ. δολ. από την Paramount Global, μητρική εταιρεία του δικτύου CBS News, ως αποζημίωση για το παραπλανητικό -όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ- μοντάζ προεκλογικής συνέντευξης στην εκπομπή «60 Minutes» της Δημοκρατικής αντιπάλου Καμάλα Χάρις, το 2024.

Επίσης εξωδικαστικά εξασφάλισε 10 εκατ. δολ. από το X του Ίλον Μασκ, 25 εκατ. δολ. από το Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, 24,5 εκατ. δολ. από το YouTube και 15 εκατ. δολ. από το ABC News.

Αρκετά από αυτά τα ποσά χρησιμοποιούνται «για τη χρηματοδότηση της προεδρικής βιβλιοθήκης του Ντόναλντ Τραμπ», γράφει το περιοδικό New Republic.

Όμως «καμία από αυτές τις εταιρείες δεν μπορεί να πει με σαφήνεια πού βρίσκονται οι δωρεές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο ταμείο χρηματοδότησης της βιβλιοθήκης Τραμπ ή πού θα διατεθούν», επισημαίνει η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Τώρα, δε, ο Τραμπ διεκδικεί αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία IRS των ΗΠΑ και το υπουργείο Οικονομικών, επί διακυβέρνησής του!

Έχει καταθέσει μήνυση από τον περασμένο Ιανουάριο, κατηγορώντας την εφορία για «μη εξουσιοδοτημένη διαρροή» φορολογικών στοιχείων του κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του, την περίοδο 2018-2020.

Αν και έχει καταθέσει μήνυση ως ιδιώτης, πρακτικά διεκδικεί -ων εν ενεργεία πρόεδρος- αποζημίωση από το αμερικανικό δημόσιο και μια υπηρεσία, που η κυβέρνησή του επιβλέπει.

Στις 17 Απριλίου, ο Τραμπ ζήτησε αναστολή της υπόθεσης για 90 ημέρες, καθώς η νομική ομάδα του επιδιώκει εξωδικαστικό διακανονισμό με την IRS.

Μια εβδομάδα αργότερα, η ομοσπονδιακή δικαστής Κάθλιν Γουίλιαμς, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης  να αιτιολογήσουν πώς μπορεί να συνεχιστεί η δίκη, επισημαίνοντας το αυτονόητο: πιθανό συνταγματικό ζήτημα και σύγκρουση συμφερόντων.

Επίσης κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του, Ντον Τζούνιορ και Έρικ συνδέονται επιχειρηματικά με εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει σημαντικά συμβόλαια με το αμερικανικό Πεντάγωνο, εισπράττοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων.

Και δη όχι των πλούσιων, που είναι άλλωστε οι μεγάλοι ωφελημένοι από την φορολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο…

Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Όπλα ή ψωμί; Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Όπλα ή ψωμί; Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε

Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»

Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Το σεισμικό παρελθόν της Σκιάθου προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

