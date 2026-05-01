Προεδρία από χρυσάφι – Ο Λευκός Οίκος επί Ντόναλντ Τραμπ ως… μπίζνα

«Ιδού συνολικά τα δολάρια των φορολογουμένων που πήραν οι τελευταίοι δέκα πρόεδροι ως μισθό», ήταν μια ανάρτηση που έσπευσε τις προάλλες να αναδημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρέθετε όλα τα ποσά από τον Νίξον και εντεύθεν, που κυμαίνονται μεταξύ 500.000 και 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δίπλα όμως στο όνομα του Τραμπ, ο αριθμός είναι μηδέν.

Όπως και στην πρώτη θητεία του, δωρίζει τον προεδρικό μισθό του σε ομοσπονδιακούς φορείς και σκοπούς εθνικής σημασίας.

Σε πρόσφατη ομιλία του, στην Τζόρτζια, είπε ότι αισθάνεται «κορόιδο», υποστηρίζοντας ότι δεν του αναγνωρίζεται ο αλτρουισμός του.

Αποσιώπησε ωστόσο ότι, ειδικά μετά την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, έχει δει να εκτοξεύεται η προσωπική του περιουσία.

Μόλις μέσα στον τελευταίο χρόνο, ο Τραμπ έχει γίνει πλουσιότερος κατά περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Τουλάχιστον τόσα είναι τα φανερά καταγεγραμμένα κέρδη του από κρυπτονομίσματα, ακίνητα, δικαιώματα εμπορικής χρήσης του ονόματός του, ακόμη και αγωγές.

Τούτων δοθέντων, το Forbes υπολογίζει την τρέχουσα καθαρή αξία της περιουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είναι σχεδόν διπλάσια από τότε που έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μέχρι και την επανεκλογή του, αναφέρουν έγκριτα αμερικανικά ΜΜΕ -όπως το New Yorker- τα οικονομικά του Τραμπ ήταν σε «δύσκολη θέση».

Όμως στη δεύτερη προεδρία του φαίνεται ότι ήταν πια καλά προετοιμασμένος.

Ανάλυση των New York Times δείχνει ότι τα κέρδη που έχει ήδη αποκομίσει ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ ισοδυναμούν με 16.822 φορές το μέσο εισόδημα ενός αμερικανικού νοικοκυριού.

Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων δεν δείχνουν καν να τον απασχολούν, σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του.

Τότε, είχε υποσχεθεί ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν θα έκαναν τίποτε που θα μπορούσε να θεωρηθεί «εκμετάλλευση του προεδρικού αξιώματος».

Αλλά «ανακάλυψα ότι κανείς δεν νοιαζόταν», είπε στους NYT, «και μου επιτρέπεται να το κάνω»…

«Τζογάροντας» με κρυπτονομίσματα

Αν και περισσότερο γνωστός υπό την επιχειρηματική του ιδιότητα ως μεγιστάνας των ακινήτων, η πώληση κρυπτονομισμάτων αποτελεί μακράν πια τη μεγαλύτερη πηγή κέρδους για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του έχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων.

Βασίζονται σαφώς στην ιδιότητα του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και έχουν υπογράψει σειρά μεγα-συμφωνιών στο εξωτερικό, που επισκιάζονται από συγκρούσεις συμφερόντων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η World Liberty Financial (WLFI), που συνίδρυσαν το 2024 -χρονιά των προεδρικών στις ΗΠΑ- ο Τραμπ, οι γιοί του, ο στενός συνεργάτης του και πλέον ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ με τους γιούς του, καθώς και δύο επιχειρηματίες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέχει τον τίτλο «Chief Crypto Advocate» στην εταιρία.

Το 2025, λίγο πριν από την ορκωμοσία Τραμπ, εταιρεία που συνδέεται με την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι αγόρασε κρυφά το 49% των μετοχών της WLFI έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πρόσβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε σπάνια τσιπ προηγμένης τεχνολογίας, παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Καναδός επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης της WLFI, Τσανγκπένγκ Ζάο -ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance και καταδικασθείς το 2024 για ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ- έλαβε προεδρική χάρη.

Ο δε Τραμπ, που διατηρεί μερίδιο 38% στην World Liberty Financial μέσω του επιχειρηματικού κολοσσού του «The Trump Organization», κρατά πλέον και το «μαχαίρι» και το «πεπόνι» στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων .

Ήτοι ως σημαντικός έμπορός τους και ταυτόχρονα ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ουάσιγκτον.

Ήδη έχει εγκρίνει σειρά σχετικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του GENIUS Act για τα stablecoins: σταθερής αξίας κρυπτονομίσματα, συνδεδεμένα με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία αναφοράς, όπως το δολάριο ή τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.

Ένα τέτοιο έχει λανσάρει από πέρυσι μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της WLFI: το USD1, συνδεδεμένο με το δολάριο σε αναλογία 1 προς 1…

Ακίνητα, τα θεμέλια μιας επιχειρηματικής «αυτοκρατορίας»

Εφαλτήριο για την επιχειρηματική «αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ, ο τομέας των ακινήτων παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της.

Το χαρτοφυλάκιο του Trump Organization -τον οποίο τώρα διοικούν οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Αμερικανού προέδρου, ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ- περιλαμβάνει εμβληματικούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία, διεθνή γήπεδα γκολφ και, φυσικά, το Μαρ-α-Λάγκο.

Το χαρακτηριζόμενο και ως «νότιος Λευκός Οίκος» θέρετρο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε το 1985 έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων και μετέτρεψε σε ιδιωτική λέσχη, αυξάνοντας σήμερα την αξία του στα 560 εκατομμύρια δολάρια.

Από τις πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες του επιχειρηματικού ομίλου ωστόσο είναι η αδειοδότηση χρήσης του εμπορικού σήματος «Τραμπ» σε τρίτους κατασκευαστές.

Έχει σημειώσει άνθηση κερδών με την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συνάπτοντας ήδη οκτώ συμφωνίες στο εξωτερικό.

Πέντε εξ αυτών είναι σε αραβικές μοναρχίες στον Κόλπο, με τις οποίες ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ και μέλη της οικογένειάς του διατηρούν στενούς δεσμούς.

Θεωρητικά, οι συμφωνίες ακολουθούν τον αυτοεπιβαλλόμενο «κανόνα» του Trump Organization να μην κάνει συναλλαγές απευθείας με ξένες κυβερνήσεις.

Περιλαμβάνουν γκολφ κλαμπ και μια βίλα στο Κατάρ, όπως επίσης ένα νέο γκολφ κλαμπ, ένα πολυτελές ξενοδοχείο και σειρά επαύλεων στη Σαουδική Αραβία.

Συμφωνίες για παρόμοια έργα στο Βιετνάμ, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, έκλεισαν υπό την απειλή του Τραμπ να επιβάλει υπερβολικά υψηλούς δασμούς στο Ανόι…

«Πολυκατάστημα» Τραμπ

Ειδικά υπό τη δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η εμπορική επωνυμία «Τραμπ» έχει μετατραπεί σε περιουσιακό στοιχείο υψηλής αξίας.

Τα έσοδα από την αδειοδότηση χρήσης του ονόματός στο εξωτερικό υπολογίζονται σε πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια μόνο μετά την επανεκλογή του.

Αλλά δεν είναι μόνο τα ακίνητα.

Αφορά πλήθος προϊόντων.

Κατά τους πρώτους 14 μήνες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το ηλεκτρονικό Trump Store λάνσαρε τουλάχιστον 622 είδη.

Ενδεικτικά, οι περσινές εισπράξεις από τις πωλήσεις της κιθάρας American Eagle περιορισμένης έκδοσης, με τη φράση «Make America Great Again», έφτασαν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Άλλα 2,8 εκατ. δολ. ήταν τα έσοδα από ρολόγια και 2,5 εκατ. δολ. από αθλητικά παπούτσια και αρώματα με την επωνυμία «Τραμπ».

Επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από την ειδική έκδοση της «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική Βίβλου», με τα περιορισμένα αντίτυπα που φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ να πωλούνται στα 1.000 δολάρια το κομμάτι.

Επενδύοντας στο αφήγημα

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει μετατρέψει την πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social σε επίσημο πολιτικό του βήμα, η κεφαλαιοποίηση της μητρικής εταιρείας ΜΜΕ και τεχνολογίας Trump Media & Technology Group (TMTG) -η οποία ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ- έχει φτάσει πλέον τα 2,83 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την καθιστά την 4.228η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο.

Για την ταινία/ντοκιμαντέρ «Melania», παραγωγής 2026 -που επικεντρώνεται στη ζωή της Μελάνια Τραμπ κατά τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της περσινής, δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η Amazon του Τζεφ Μπέζος κατέβαλε στην εταιρεία παραγωγής της «Πρώτης Κυρίας» το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα διανομής.

Αν και αποδείχθηκε εισπρακτική αποτυχία, χαρακτηρίστηκε αργότερα επιτυχία στη συνδρομητική υπηρεσία streaming Amazon.

Τουλάχιστον 28 εκατομμύρια δολάρια αναφέρεται ότι κατέληξαν απευθείας στην τσέπη της Μελάνια Τραμπ.

«Βιομηχανία» αγωγών

Ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός που επιχείρησαν οι New York Times δείχνει ότι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς με ομίλους ΜΜΕ και τεχνολογικούς κολοσσούς, κατόπιν αγωγών του.

Πήρε 16 εκατ. δολ. από την Paramount Global, μητρική εταιρεία του δικτύου CBS News, ως αποζημίωση για το παραπλανητικό -όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ- μοντάζ προεκλογικής συνέντευξης στην εκπομπή «60 Minutes» της Δημοκρατικής αντιπάλου Καμάλα Χάρις, το 2024.

Επίσης εξωδικαστικά εξασφάλισε 10 εκατ. δολ. από το X του Ίλον Μασκ, 25 εκατ. δολ. από το Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, 24,5 εκατ. δολ. από το YouTube και 15 εκατ. δολ. από το ABC News.

Αρκετά από αυτά τα ποσά χρησιμοποιούνται «για τη χρηματοδότηση της προεδρικής βιβλιοθήκης του Ντόναλντ Τραμπ», γράφει το περιοδικό New Republic.

Όμως «καμία από αυτές τις εταιρείες δεν μπορεί να πει με σαφήνεια πού βρίσκονται οι δωρεές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο ταμείο χρηματοδότησης της βιβλιοθήκης Τραμπ ή πού θα διατεθούν», επισημαίνει η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Τώρα, δε, ο Τραμπ διεκδικεί αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία IRS των ΗΠΑ και το υπουργείο Οικονομικών, επί διακυβέρνησής του!

Έχει καταθέσει μήνυση από τον περασμένο Ιανουάριο, κατηγορώντας την εφορία για «μη εξουσιοδοτημένη διαρροή» φορολογικών στοιχείων του κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του, την περίοδο 2018-2020.

Αν και έχει καταθέσει μήνυση ως ιδιώτης, πρακτικά διεκδικεί -ων εν ενεργεία πρόεδρος- αποζημίωση από το αμερικανικό δημόσιο και μια υπηρεσία, που η κυβέρνησή του επιβλέπει.

Στις 17 Απριλίου, ο Τραμπ ζήτησε αναστολή της υπόθεσης για 90 ημέρες, καθώς η νομική ομάδα του επιδιώκει εξωδικαστικό διακανονισμό με την IRS.

Μια εβδομάδα αργότερα, η ομοσπονδιακή δικαστής Κάθλιν Γουίλιαμς, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης να αιτιολογήσουν πώς μπορεί να συνεχιστεί η δίκη, επισημαίνοντας το αυτονόητο: πιθανό συνταγματικό ζήτημα και σύγκρουση συμφερόντων.

Κατά κύρη

Επίσης κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του, Ντον Τζούνιορ και Έρικ συνδέονται επιχειρηματικά με εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει σημαντικά συμβόλαια με το αμερικανικό Πεντάγωνο, εισπράττοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων.

Και δη όχι των πλούσιων, που είναι άλλωστε οι μεγάλοι ωφελημένοι από την φορολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο…