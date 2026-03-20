Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

«Ο Μπάρον Τραμπ κληρονόμησε το ενδιαφέρον του πατέρα του για το χρήμα και την υστεροφημία», αποκαλύπτουν πηγές από το περιβάλλον του ενήλικα πλέον γιου του προέδρου των ΗΠΑ και της πρώτης κυρίας Μελάνια.

Ο Μπάρον Τραμπ δεν θεωρείται πλέον ο «μικρός, ντροπαλός» (και ακίνδυνος) της δυναστείας.

Εγκέφαλος των κρυπτονομισμάτων στην οικογένεια-μπράντα – «Είναι ένα πιστό αντίγραφο του πατέρα του, αλλά προικισμένος χωρίς την απότομη συμπεριφορά του πρεσβύτερου» λένε πρόσωπα από το περιβάλλον του – ο Μπάρον Τραμπ, 20 πλέον ετών, διεκδικεί τη διαδοχή με εισιτήριο την προσωπική του περιουσία που ήδη αγγίζει τα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Γιος του μπαμπά του που τα θέλει, τα βλέπει και τα ζει όλα ως business, ο Μπάρον είναι κλώνος, λένε, που επιβεβαιώνει πως το επιχειρηματικό δαιμόνιο της οικογένειας είναι ζωντανό και στη νέα γενιά.

Με ένα δημόσιο προφίλ σίγουρα αινιγματικό, ο νεότερος Τραμπ ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην αμερικανική φιλοδοξία και την ευρωπαϊκή εσωστρέφεια. Το αν θα ακολουθήσει τον πατέρα του στην πολιτική είναι απλά μια από τις πολλές υποθέσεις για το αύριο του επιδραστικού γόνου.

Πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός νέου που, αν και μοιάζει εξωτερικά με τον πατέρα του, «επιλέγει να κινείται με μια αδιόρατη κομψότητα που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα αδέλφια του».

Ο Μπάρον Τραμπ εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία της ζωής του με μια ωριμότητα που εκπλήσσει ακόμα και τους στενούς συνεργάτες της οικογένειας, λένε.

«Η αυτοδημιούργητη (;) περιουσία του επιβεβαιώνει πως το επιχειρηματικό δαιμόνιο της οικογένειας είναι ζωντανό και στη νέα γενιά»

«Εχει κληρονομήσει το ενδιαφέρον του πατέρα του για το πώς να βγάζει χρήματα και να χτίζει το όνομά του, και βρίσκεται ήδη στον δρόμο για να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας», δηλώνει χαρακτηριστικά μια πηγή από τον κοινωνικό του κύκλο στο People.

Η εικόνα του νεαρού φοιτητή που απλώς ακολουθεί το πρωτόκολλο έχει δώσει τη θέση της σε εκείνη ενός «έξυπνου, προσηλωμένου και πολυμήχανου» νέου, ο οποίος, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, είναι και ο εγκέφαλος πίσω από τις δισεκατομμυριούχες επενδύσεις της οικογένειας στα κρυπτονομίσματα.

«Πάντα ψάχνει για τομείς που τον ενδιαφέρουν και είναι εξαιρετικά φιλόδοξος για την ηλικία του», προσθέτει η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας ότι η στροφή στα 20 αποτελεί ένα πραγματικό σημείο καμπής.

Σφίγγα όπως Μελάνια

Αν και οι ομοιότητες με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι οφθαλμοφανείς, ο Μπάρον κουβαλά μια διαφορετική ποιότητα χαρακτήρα.

Πολιτικές πηγές επισημαίνουν ότι, ενώ «είναι ένα πιστό αντίγραφο του πατέρα του, είναι ευλογημένος χωρίς την απότομη συμπεριφορά του πρεσβύτερου».

Διακρίνεται για μια «ευρωπαϊκή, απόμακρη και ήσυχη σοφιστικέ αύρα», στοιχείο που αποδίδεται στην ισχυρή επιρροή της μητέρας του, Μελάνια.

Μεγαλώνοντας ως ο μικρότερος, με μεγάλη ηλικιακή διαφορά από τα αδέλφια του, ο Μπάρον περιγράφεται συχνά ως ένας «μοναχικός τύπος», κάτι που όμως τον έκανε πιο δυνατό εσωτερικά.

«Το γεγονός ότι μεγάλωσε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας χωρίς απαραίτητα να νιώθει άνετα σε αυτά, τον δυνάμωσε και ταυτόχρονα τροφοδότησε τη φιλοδοξία του», αναφέρουν άνθρωποι που τον γνωρίζουν -όσο εκείνος τους έχει επιτρέψει.

Ο Μπάρον μοιάζει με τη Μελάνια σε κάτι ακόμη. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι βλέπει, τι διακρίνει, τι αντιλαμβάνεται και βέβαια, τι σκέφτεται.

Δίκτυο Μπάρον

Ο Μπάρον Τραμπ πλέον δεν είναι κάτοικος της Νέας Υόρκης. Η απόφασή του να μεταφέρει τις σπουδές του από το πανεπιστήμιο της μεγαλούπολης στο παράρτημα της Ουάσινγκτον ήταν στην ουσία της, μια στρατηγική κίνηση τακτικής.

«Είναι ευτυχισμένος στην Ουάσινγκτον, όπου έχει πρόσβαση στην οικογένειά του και σε διαφορετικές επιλογές για το μέλλον του ως επιχειρηματίας», εξηγούν πηγές.

Η πόλη που κινείται από τις σκιώδεις δυνάμεις των λόμπι, παρέχει μια «διανοητική ασφάλεια» και τον φέρνει σε άμεση επαφή με επιχειρηματικές συμφωνίες που ίσως δεν θα γνώριζε αν παρέμενε στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, αυτή η εγγύτητα με τη μητέρα του προκαλεί και κάποιες επιφυλάξεις, με ορισμένους να εκφράζουν την ελπίδα «να μπορέσει κάποια στιγμή να ζήσει μια ανεξάρτητη ζωή», μακριά από τη συνεχή προστασία της Μελάνια.

Λεφτά, λεφτά, λεφτά

Το μέλλον του Μπάρον φαίνεται να είναι μοιρασμένο ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία.

«Ενδιαφέρεται να χτίσει ακίνητα σε περιοχές όπου βλέπει ανάπτυξη, παρακολουθώντας στενά τις τάσεις των νεότερων αγοραστών», αναφέρουν οι πληροφορίες, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

Ταυτόχρονα, δεν διστάζει να επενδύσει σε φρέσκα εγχειρήματα, όπως η εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών SOLLOS, στην οποία συμμετέχει ως συνιδρυτής.

«Δεν μένει αμέτοχος σε έργα που έρχονται στον δρόμο του λόγω των επαφών της οικογένειας», σχολιάζουν πηγές, τονίζοντας ότι ο Μπάρον αρπάζει κάθε ευκαιρία για να «κάνει το δικό του όνομα» και να εντυπωσιάσει τους πρεσβύτερους της δυναστείας.

O Μπάρον σίγουρα έχει εντυπωσιάσει τον πατέρα και τους επικοινωνιακούς στρατηγούς του. Η επιρροή του στην εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ ήταν καταλυτική.

Αόρατος «αρχιτέκτονας»

Ο Μπάρον Τραμπ παρέδωσε στον πατέρα του την ψήφο της γενιάς του, της Gen Z.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας του πατέρα του, όταν οι παραδοσιακοί συνεργάτες, αναλυτές και άλλοι επαγγελματίες της πολιτικής προπαγάνδας εστίαζαν στις συγκεντρώσεις και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, ο Μπάρον Τραμπ εργαζόταν αθόρυβα στα παρασκήνια, χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον πατέρα του και μια γενιά που θεωρούνταν χαμένη για τους Ρεπουμπλικανούς.

Η στρατηγική του, που βασίστηκε στα νέα μέσα και την άμεση επικοινωνία, έφερε τον Τραμπ σε επαφή και διάδραση με ένα κοινό πολύτιμο για νίκη.

Ως κομμάτι της απόλυτα ψηφιακής γενιάς, ο Μπάρον απέδειξε ότι κατανοεί το ψηφιακό τοπίο καλύτερα από κάθε έμπειρο επικοινωνιολόγο.

Η εκλογική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχε συμβεί αν δεν έφερε τη σφραγίδα αποδοχής της Γενιάς Ζ, και ο άνθρωπος που κράτησε τα κλειδιά αυτής της επιτυχίας δεν είναι άλλος από τον 20χρονο σήμερα Μπάρον.

Μέσα από μια σειρά τολμηρών κινήσεων στον κόσμο των podcasts και των social media, ο Μπάρον κατάφερε να μετατρέψει τον πατέρα του σε μια viral φιγούρα που μίλησε απευθείας στις ανησυχίες και τη γλώσσα των σύγχρονων νέων.

Ο στρατηγός των Podcasts

Η πιο καθοριστική παρέμβαση του Μπάρον στην προεκλογική εκστρατεία ήταν η καθοδήγηση του πατέρα του προς το «οικοσύστημα των αδελφών» (bro ecosystem), μια τεράστια δεξαμενή νεαρών ανδρών ψηφοφόρων.

«Ο Μπάρον ήταν εκείνος που επέμενε για τις εμφανίσεις του πατέρα του σε εκπομπές όπως αυτή του Τζο Ρόγκαν, του Θίο Φον και του Άντιν Ρος», είπαν πηγές από το επιτελείο της καμπάνιας στους ΝΥΤ.

Οι εμφανίσεις του Tραμπ σε προϊόντα των επιδραστικών podcaster και influencer -κυρίως στα ανδρικά κοινά- συγκέντρωσαν δεκάδες εκατομμύρια προβολές, φέρνοντας τον σε επαφή με κοινά που απέχουν από την παραδοσιακή πολιτική ενημέρωση.

«Είναι ένας 20χρονος που ξέρει ακριβώς τι παρακολουθεί η γενιά του και πώς να τραβήξει την προσοχή της», είπαν ενθουσιασμένοι σημειώνουν οι συνεργάτες του προέδρου.

Ο Μπάρον κατάφερε να αποκωδικοποιήσει για τον πατέρα του τη γλώσσα των social media, κάνοντάς τον να φαίνεται αυθεντικός σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Kick.

«Ο Μπάρον εξήγησε στον Ντόναλντ τη σημασία της άμεσης, αφιλτράριστης επικοινωνίας που αναζητά η Gen Z», αποκαλύπτουν πολιτικοί αναλυτές.

Με την ενθάρρυνσή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε σε live streams όπου μοίραζε δώρα, έπαιζε παιχνίδια και συζητούσε χαλαρά, καταρρίπτοντας την εικόνα του «ανεπίκαιρου πολιτικού».

Η προσέγγιση του αποδείχθηκε χρυσός, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μια πρωτοφανή στροφή των νεαρών ανδρών προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μια τάση που πολλοί απέδωσαν στην «αόρατη επιρροή» του Μπάρον, παράγοντας και κομμάτι της βιομηχανίας της μανόσφαιρας.

Ένας σύμβουλος χωρίς τίτλο

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε επίσημο ρόλο στην καμπάνια, ο Μπάρον περιγράφεται ως ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του πατέρα του.

«Ο Ντόναλντ ακούει τον Μπάρον γιατί βλέπει σε εκείνον έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να του πει την αλήθεια για το τι πραγματικά συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο», αναφέρουν πηγές κοντά στην οικογένεια.

Η συμβολή του στην επιλογή των κατάλληλων influencers και η επιμονή του στη χρήση εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης θεωρείται σήμερα μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις της εκλογικής αναμέτρησης.