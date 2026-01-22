«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Ο Μπάρον Τραμπ φέρεται να είναι ο απο μηχανής Θεός σε υπόθεση έμφυλης βίας που εκδικάζεται στο Λονδίνο. Ο μικρότερος γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δικαστικής μάχης, καθώς η δική του άμεση παρέμβαση στάθηκε ικανή να αποτρέψει μια τραγωδία.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 18χρονος τότε Μπάρον βρισκόταν σε βιντεοκλήση με μια γυναίκα, όταν είδε τον Ματβέι Ρουμιάντσεφ να της επιτίθεται με απίστευτη σφοδρότητα.

Η κλήση που πραγματοποίησε ο Μπάρον στην Άμεση Δράση στις 2:23 τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 2025, αναπαράχθηκε στην αίθουσα.

«Μόλις δέχθηκα μια κλήση από μια κοπέλα που γνωρίζω. Την δέρνουν αυτή τη στιγμή», ακούγεται να λέει στο τηλεφωνικό κέντρο. Με τη φωνή του να προδίδει την ένταση της στιγμής, επέμεινε στη σοβαρότητα του περιστατικού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματική ανάγκη, σας παρακαλώ. Με κάλεσε και είδα έναν τύπο να τη χτυπάει».

Η εισαγγελία υποστήριξε πως ο Ρουμιάντσεφ, Ρώσος υπήκοος, τυφλωμένος από τη ζήλια για τη σχέση της γυναίκας με τον Μπάρον Τραμπ, έχασε τον έλεγχο. Όταν ο Μπάρον ρωτήθηκε από τον αστυνομικό χειριστή πώς γνώριζε το θύμα, εκείνος απάντησε με ειλικρίνεια: «Τη γνώρισα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την δέρνουν πολύ άσχημα και η κλήση μας ήταν πριν από περίπου οκτώ λεπτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τώρα».

Η άφιξη της αστυνομίας στο σημείο κατέγραψε μια σουρεαλιστική στιγμή, καθώς οι αρχές συνειδητοποίησαν την ταυτότητα του ανθρώπου που τους κάλεσε. Οι κάμερες στολής των αστυνομικών κατέγραψαν έναν από τους ένστολους να σχολιάζει με έκπληξη:

«Απ’ ό,τι φαίνεται, ο πληροφοριοδότης από την Αμερική είναι πιθανότατα ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ».

Το θύμα, κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της για τον νεαρό Τραμπ. Με τρεμάμενη φωνή δήλωσε στο δικαστήριο: «Μου έσωσε τη ζωή. Εκείνη η κλήση ήταν σαν σημάδι από τον Θεό εκείνη ακριβώς τη στιγμή».

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό, στραγγαλισμό και πρόκληση σωματικών βλαβών σημειώνει ο The Guardian.

Όταν η υπεράσπιση, μέσω της Σάσα Βας, επιχείρησε να πλήξει την αξιοπιστία της γυναίκας υπονοώντας πως η ιστορία είναι αποκύημα φαντασίας, η απάντηση ήταν ακαριαία:

«Δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου όλα αυτά. Κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς σατανικό και προσβλητικό απέναντι σε ανθρώπους που έχουν βρεθεί πραγματικά σε αυτή τη θέση».

Η δίκη συνεχίζεται.