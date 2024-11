Μην υποτιμάτε τον Μπάρον Τραμπ

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στις ΗΠΑ που φέρνουν για δεύτερη φορά τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο οι πολιτικοί αναλυτές προσπαθούν να δουν τι λειτουργησε για τον Ντόναλντ Τραμπ, τι απέτυχε στην περίπτωση της Κάμαλα Χάρις και γιατί αυτή η κόντρα είχε εντελώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υπέθεταν πολλοί. Η απάντηση ίσως είναι πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ -κυριολεκτικά.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη δυναστεία του να τον συνοδέψει στη σκηνή του εκλογικού του θριάμβου ο 18χρονος γιος του Μπάρον Τραμπ, ψηλός, πολύ ψηλός και ευθυτενής, περπατούσε ως νικητής -ήξερε πολύ καλά το γιατί.

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποδοθεί, τουλάχιστον εν μέρει, σε όλες τις εμφανίσεις του στον ύκλο των podcaster -όχι όλων, όχι podcasts που αγαπούν οι γυναίκες ή τα κορίτσια, αλλά αυτά που καταναλώνουν με λαιμαργία οι άντρες, 18-32, αυτοί που αποτελούν και το σύμπαν που λέγεται «manosphere».

Η προεκλογική στρατηγική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ που αποδεδειγμένα λειτούργησε είχε μια τουλάχιστον ειδοποιό διαφορά από αυτή της Κάμαλα Χάρις.

Όταν η υποψήφια των Δημοκρατικών έκανε τη γύρα σε mainstream media και καλούσε στη σκηνή γνωστούς, καθιερωμένους celebrities ο αντίπαλος της έχτιζε την επίθεση του στους εν δυνάμει ψηφοφόρους αλλιώς.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι άνδρες ψηφοφόροι και κυρίως αυτοί που είναι οργισμένοι από την «woke» ατζέντας και νιώθουν τα δικαιώματα και τις δουλειές τους να απειλούνται ήταν μια πηγή πολιτικής δύναμης που έπρεπε να αξιοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κάνει εμφανίσεις ως καλεσμένος σε σειρά από δημοφιλή podcast που απευθύνονταν σε νεαρούς άνδρες με «ακραία» ένστικτα ή διαθέσεις -ή αν όχι «ακραίες» σίγουρα με διαθέσεις να μην υπακούσουν σε όλα όσα τα «συστημικά media» τους ορίζουν ως πολιτικά ορθό.

Και είναι ακριβώς αυτή η δημογραφική ομάδα, λευκοί άνδρες ηλικίας 18 έως 29 ετών, που ψήφισαν τον Τραμπ με διαφορά 28 μονάδων. Όπως αποδεικνύεται, ο εγκέφαλος πίσω από αυτό το σχέδιο ήταν ο 18χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον.

Το Time αναφέρει ότι όταν ένας επιδραστικός πολιτικός σύμβουλος, ο Άλεξ Μπρούζεβιτςείχε στήσεις ένα πλάνο εμφανίσεων για τον Τραμπ τον Ιούλιο, ο υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο τον ρώτησε.

«Το έχεις συζητήσει με τον Μπάρον;»

Όταν ο Μπρούζεβιτς είπε όχι, ο Τραμπ είπε σε αυτόν και την επικοινωνιακή του ομάδα: «Καλέστε τον Μπάρον και δείτε τι σκέφτεται και ενημερώστε με».

Ένα μήνα μόλις μετά ο Έιντιν Ρος ήταν στο Mar-a-Lago σε ζωντανή μετάδοση με τον Tραμπ.

Ο γνωστός youtuber και streamer Έιντιν Ρος φιλοξένησε στη διαδικτυακή εκπομπή του τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα 5 Αυγούστου. Στη συνέντευξη του πρώην πρόεδρος μίλησε για πολλά θέματα ωστόσο μια στιγμή έκλεψε την παράσταση και έκανε το γύρο του διαδικτύου σε λίγες μονο ώρες.

Ενώ βρίσκονταν ακόμη σε ζωντανή μετάδοση ο Ρος έδωσε στον Τραμπ ένα Rolex και ένα Tesla Cybertruck «ντυμένο» με τη φωτογραφία του πρώην προέδρου με υψωμένη τη γροθιά λίγες στιγμές μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια τον περασμένο μήνα.

Ο Ρος σίγουρα αιφνιδίασε τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ουάου. Αυτός είναι ένας Έλον» είπε ο Τραμπ. Αυτό είναι όμορφο. Νομίζω ότι είναι απίστευτο».

Ο Ρος δήλωσε επανειλημμένα ότι αυτά είναι τα «δώρα» του στον υποψήφιο που θαυμάζει. Δεν έγινε ποτέ σαφές εάν ο Τραμπ αποδέχτηκε πράγματι την προσφορά, που υπερβαίνει το μέγιστο όριο των 3.300 δολαρίων για τις συνεισφορές στην προεδρική εκστρατεία σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας αλλά αυτό δεν είχε και καμία σημασία.

Ο 23χρονος streamer -με ένα κυρίως νεαρό αντρικό κοινό με περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους και 4,4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube- φορούσε ένα λευκό καπέλο με το σύνθημα ΜAGA (Make America Great Again) και κόκκινη γραβάτα καθώς επαινούσε τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό άρχισε να απλώνει το αφήγημα του. Μετανάστευση, έγκλημα, Τζο Μπάιντεν & Κάμαλα Χάρις και κρυπτονομίσματα.

Εν τω μεταξύ, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν στον Ross που εμφανίστηκε στον Τραμπ με ένα δώρο Rolex στο X αποθεώνοντας τον.

Ο Ρος είναι ένας δημοφιλής streamer γνωστός για το ότι παίζει NBA 2K με διασημότητες, παίρνει συνεντεύξεις από τον Άντριου Τέιτ (και μυρίζει την καρέκλα του στη συνέχεια) και φιλοξενεί τον Nικ Φουέντες στη διαδικτυακή εκπομπή του.

Ο Ρος αποκλείστηκε από την πλατφόρμα του Twitch το 2023 για «ρητορική μίσους» και «απεχθή συμπεριφορά» και τώρα απολαμβάνει το streaming βασίλειο του μέσω της πλατφόρμας Kick.

«Ο γιος μου Μπάρον λέει γεια. Είναι υπέροχος νέος, αλλά είναι μεγάλος θαυμαστής σου», είπε ο Τραμπ στον Ρος στην αρχή της συνέντευξής τους.

Αργότερα, καθώς ο Τραμπ θαύμαζε το μέγεθος του κοινού του Ρος (η ροή τους έφτασε τους 580.000 θεατές στο αποκορύφωμά της), είπε στον streamer: «Ο Μπάρον λέει: ‘Μπαμπά είναι πολύ δυνατός’, είπε. ‘Είναι και φίλος μου’».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε στο podcast του Theo Von This Past Weekend, όπου είπε στον κωμικό: «Τα πας πολύ καλά. Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής σου».

Οι εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε ανάλογα podcast κορυφώθηκαν τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Όταν ο Τραμπ κάθισε στα τέλη Αυγούστου απέναντι από τον Θίο Βον, κωμικό από την Λουιζιάνα που έχει ένα από τα πιο δημοφιλή podcasts στην Αμερική, το οι εκατομμύρια ακροατές του άκουσαν έναν άλλον Τραμπ.

Σε αυτή την εμφάνιση του ο Τραμπ ξέχασε τα αγαπημένα του θέματα -τους αιμοδιψείς εγκληματίες μετανάστες που συνωστίζονται στα σύνορα και τον Μπάιντεν που είναι ο χειρότερος Πρόεδρος στην ιστορία- και έδειξε ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή του οικοδεσπότη, πρώην χρήστη ναρκωτικών.

«Είμαι σε απεξάρτηση εδώ και 10 χρόνια από ναρκωτικά και αλκοόλ», του είπε ο Θον. «Είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που μου δίδαξε ένα μάθημα: μην πίνεις και μην καπνίζεις. Τον θαύμαζα τόσο πολύ. Είχε, όμως, πρόβλημα με το αλκοόλ», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ που έδειξε να τον καταλαβαίνει.

Η ισχυρή επικοινωνιακή δύναμη στιγμών όπως αυτή η ολιγόλεπτη φιλική στιχομυθία ήταν και η δύναμη του.

Σε άλλη εμφάνιση του ως καλεσμένος στο επίσης εξαιρετικά δημοφιλές Flagrant, καλεσμένος του κωμικού Άντριου Σουλτς που δηλώνει πως αντιπαθεί την πολιτική ορθότητα και τον ενδιαφέρουν μόνο οι πλάκε το επεισόδιο κατέγραψε περισσότερα από 14 εκατομμύρια views στο YouTube σε λίγες μόνο ώρες.

Τον Αύγουστο οι επιτελείς του Τραμπ είχαν δηλώσει στους δημοσιογράφους πως στοχεύουν ιδιαίτερα σε μια ομάδα ψηφοφόρων που συνιστά περίπου το 1/10 του εκλογικού σώματος στις Πολιτείες-κλειδιά: νεότεροι σε ηλικία άνδρες, στην πλειοψηφία τους λευκοί, στους οποίους, ωστόσο, περιλαμβάνονται και ισπανόφωνοι αλλά και Ασιάτες Αμερικανοί περισσότεροι απ΄ό,τι στον γενικό πληθυσμό της επικράτειας.

