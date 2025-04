Σουηδία, τέλος: Η Άιλα Φίσερ και ο Σάσα Μπάρον Κοέν έβγαλαν «μαχαίρια» για τα 120 εκατ. της περιουσίας τους

«Μετά από έναν μεγάλο αγώνα τένις, που κράτησε για περισσότερα από 20 χρόνια, επιτέλους αποφασίσαμε να αφήσουμε τις ρακέτες μας». Με αυτή την πολιτισμένη και κάπως χιουμοριστική ανακοίνωση, η Άιλα Φίσερ και ο Σάσα Μπάρον Κοέν έκαναν γνωστό ότι αποφάσισαν να χωρίσουν.

Μια σχέση που ξεκίνησε το 2001, οδήγησε στον γάμο εννέα χρόνια μετά και δύο παιδιά, έφτανε στο τέλος της και μάλιστα με εντελώς αντί – Χόλιγουντ τρόπο. Χωρίς δράματα, χωρίς κόντρες, χωρίς διαμάχες, χωρίς συνεντεύξεις με σκληρά λόγια ο ένας για τον άλλον. Ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν.

Όπως αναφέρει η The Sun, η 49χρονη ηθοποιός και ο Σάσα Μπάρον Κοέν έχουν ανοίξει πόλεμο, έστω και κάτω από τα ραντάρ και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με άτομο από το στενό τους περιβάλλον, τα πράγματα έχουν πάρει «πολεμική τροπή» εξαιτίας της κοινής τους περιουσίας που αγγίζει τα 120 εκατ. δολάρια.

