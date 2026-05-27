Μπανγκλαντές: Γνωρίστε τον αλμπίνο βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» – Πώς γλίτωσε τη θυσία
Ο αλμπίνος βούβαλος με το όνομα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα
Ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» λόγω της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Αντχά χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.
Τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral
Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας». Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
A rare albino buffalo in Bangladesh nicknamed “Donald Trump” for its blond hair and distinctive hairstyle was seen getting groomed and decorated ahead of Eid-ul-Azha, drawing huge crowds and going viral on social media. The massive animal has become a local sensation as traders… pic.twitter.com/huK0bElq5y
— Centrist Nation TV (@centristnattv) May 26, 2026
Ο «Ντόναλντ Τραμπ» δεχόταν πλήθος επισκεπτών
«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.
Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Ζιαουντίν Μρίντα είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.
