Γερμανία: Σε 13 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε η Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της μαχητικής οργάνωσης RAF
Η RAF ήταν μιας μαχητική, ακροαριστερή κομμουνιστική οργάνωση της Δυτικής Γερμανίας που δραστηριοποιήθηκε από το 1970 έως το 1998.
- Δολοφονία στο «Δαφνί»: Ποινικές ευθύνες αναζητά η οικογένεια του θύματος
- Γρηγόρης Λαμπράκης: «Νυξ Λαμπράκη - Νυξ Αγίου Βαρθολομαίου...»
- Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
- Καταβάλλονται σήμερα οι αποζημιώσεις των δικαιούχων αγροτών του ΕΛΓΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε 13 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε σήμερα από το περιφερειακό δικαστήριο του Βέρντεν η Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της RAF, γνωστής και ως Ομάδα Μπάαντερ-Μάινχοφ, μιας μαχητική, ακροαριστερή κομμουνιστική οργάνωση της Δυτικής Γερμανίας που δραστηριοποιήθηκε από το 1970 έως το 1998.
Η Κλέτε οποία κρίθηκε ένοχη για έξι ληστείες «με επιβαρυντικό χαρακτήρα», μία αντίστοιχη περίπτωση απόπειρας ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής και οπλοφορίας, απαγωγή και εκβίαση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 67χρονη Κλέτε, μαζί με τους συνεργούς της, τους Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και Ερνστ-Φόλκερ Στάουμπ, μεταξύ του 1999 και του 2006 λήστεψαν οχήματα χρηματαποστολών και σούπερ μάρκετ στην Κάτω Σαξονία και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, με λεία άνω των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δύο άνδρες παραμένουν ελεύθεροι.
Το δημόσιο δίκτυο NDR ανέφερε στο ρεπορτάζ του ότι στο δικαστήριο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, καθώς οι υποστηρικτές της Ντανιέλε Κλέτε αντέδρασαν έντονα στην απόφαση με συνθήματα όπως «Λευτεριά στη Ντανιέλα».
Επιπλέον, πολλοί εξ αυτών αρνούνταν να εγκαταλείψουν την αίθουσα του δικαστηρίου.
Η Ντανιέλα Κλέτε συνελήφθη στο Βερολίνο το 2024 και εκτιμάται ότι ζούσε κρυμμένη επί περισσότερα από 30 χρόνια. Στο διαμέρισμά της βρέθηκαν μετρητά, χρυσός και όπλα. Η δίκη της ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025.
💥Announcement! Saturday 06.12.2025💥
🔥✊🏾SOLIDARITY EVENING in solidarity with Daniela Klette✊🏾🔥
Saturday, 06.12.2025 | 7 p.m. | Zielona Gora, Grünberger Straße 73, 10245 Berlin
Arrival: U5 Samariter Straße
📣 Call: https://t.co/oD82xL9gNZ#b0612 #FreeDaniela pic.twitter.com/3DlJ4jY2NK
— @Demo_Ticker_Berlin@todon.eu (@BerlinDemo) December 5, 2025
- Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
- Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
- «Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ θα παίζουν στο EuroCup – Αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων»
- Νικόλαος Κάλας: Η ωμή βία επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα
- Μετρό Αμπελοκήπων: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα
- Κόντρα Μασκ-Πενταγώνου για τη χρήση του Starlink σε επιθετικά drone
- H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
- Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις