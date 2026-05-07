Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ευρώπη ότι αποτελεί «φυτώριο» για την τρομοκρατία, η οποία τροφοδοτείται από τη μαζική μετανάστευση, σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη για τη νέα στρατηγική κατά της τρομοκρατίας (στην εικόνα από whitehouse.gov, επάνω, το εξώφυλλο της έκθεσης).

Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην εξάλειψη των «βίαιων αριστερών εξτρεμιστών» στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως αναφέρει το κείμενο, καθώς η συντηρητική κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πολιτικές επιθέσεις της εναντίον των αντιπάλων της.

«Οσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει»

«Είναι πασίδηλο ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται.

»Οσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες, κι όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», τονίζεται στην έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ.

Ορίζονται, επίσης, τρεις βασικές «απειλές» εναντίον της χώρας:

«οι ναρκωτρομοκράτες και οι διεθνείς συμμορίες», οι «ιστορικοί ισλαμιστές τρομοκράτες» και οι «βίαιοι εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

Ακροδεξιές διασυνδέσεις

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», προστίθεται στο κείμενο, εγκέφαλος του οποίου είναι ο σύμβουλος του Τραμπ, επικεφαλής συντονιστής αντιτρομοκρατίας, Σεμπάστιαν Γκόρκα, που έχει κατηγορηθεί για διασυνδέσεις με ακροδεξιές ομάδες.

Η νέα επίθεση κατά της Ευρώπης έρχεται λίγους μήνες αφότου η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ ανέφερε ότι η ήπειρος κινδυνεύει με «πολιτισμική εξαφάνιση» λόγω της μετανάστευσης.