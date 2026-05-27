Η ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ, στην Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής «για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης», σύμφωνα με την⁠ El Pais και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την El Confidencial, οι έρευνες στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στον δημόσιο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατηγικές επιχειρήσεις (SEPI), υπόθεση στην οποία είναι αναμεμειγμένο πρώην στέλεχος του PSOE, η Λέιρε Ντίεθ, η οποία ερευνάται για αθέμιτη επιρροή, δωροδοκία και απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες αφού οι έρευνες είναι μυστικές.

Αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων το κόμμα του Σάντσεθ

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Η ατμόσφαιρα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες με τις απαγγελία κατηγοριών, για πρώτη φορά στην ισπανική πραγματικότητα, κατά του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, ιστορικής προσωπικότητας του PSOE, για αθέμιτη επιρροή σε άλλη υπόθεση.

Η ισπανική κυβέρνηση, η οποία συμμετείχε στην διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra Líneas Aéreas, γύρω από την οποία επικεντρώνονται οι κατηγορίες για αθέμιτη επιρροή, αρνείται ότι ενήργησε κατά αθέμιτο τρόπο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός (2004-2011) δηλώνει αθώος.

«Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε είδος αθέμιτης ή παράνομης στάσης ή συμπεριφοράς», δήλωσε σήμερα ενώπιον των βουλευτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ζητώντας σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας.

Λίγο νωρίτερα, ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος της ισπανικής δεξιάς Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατήγγειλε την «αγωνία και την ξεδιαντροπιά» του κυβερνώντος PSOE και ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κάτι το οποίο ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξακολουθεί να αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ