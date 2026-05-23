Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών στην Ισπανία επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.
Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.
Πάνω από 80.000 διαδηλωτές στην Ισπανία
Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν ειρηνική στο μεγαλύτερο μέρος της.
Ένα δικαστήριο στην Ισπανία ανακοίνωσε την Τρίτη πως ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της χώρας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.
Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.
