Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η γυναίκα του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ
Η Μπεγκόνια Γκόμεθ φέρεται να αξιοποίησε τη σχέση της με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να επηρεάσει δημόσιους φορείς και αξιωματούχους.
- Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων – Βίντεο ντοκουμέντο
- Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
- Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση με την AI εικόνα του ως «Χριστού»
- Έλλη Λαμπέτη: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της
Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, της αθέμιτης άσκησης επιρροής, της διαφθοράς σε επιχειρήσεις και της υπεξαίρεσης εμπορικών σημάτων.
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διετή έρευνα για τη δραστηριότητά της σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο οποίο κατείχε ακαδημαϊκή θέση,
Όπως αναφέρει η El Pais η Μπεγκόνια Γκόμεθ φέρεται να αξιοποίησε τη σχέση της με τον πρωθυπουργό για να επηρεάσει δημόσιους φορείς και αξιωματούχους.
Η ίδια ενημερώθηκε για την παραπομπή της ενώ βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της.
Μαζί της παραπέμπονται σε δίκη ακόμη δύο πρόσωπα: η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Κριστίνα Άλβαρεθ και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.
Η υπόθεση αναμένεται, εφόσον προχωρήσει, να εκδικαστεί από σώμα ενόρκων, καθώς το δικαστήριο έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους για τη σχετική διαδικασία.
Ο δικαστής Πεϊνάδο έκρινε ότι η έρευνά του έχει συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για τα αδικήματα που αποδίδονται στην Γκόμεθ, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση. «Η έδρα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης του προσώπου που ερευνάται», εξηγεί στην απόφασή του.
Ωστόσο, τόσο η υπεράσπιση της Γκόμεθ όσο και η εισαγγελία υποστηρίζουν ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα και ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης.
Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες εναντίον της συζύγου του προσπάθεια της ισπανικής δεξιάς να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του, ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την παραίτησή του.
Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία μιας οργάνωσης κατά της διαφθοράς η οποία έχει διασυνδέσεις με την άκρα δεξιά.
Εξάλλου ο αδελφός του πρωθυπουργού, ο Νταβίντ Σάντσεθ, εμπλέκεται σε ξεχωριστή υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής που σχετίζεται με τον διορισμό του σε περιφερειακή διοίκηση.
Παράλληλα ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες η δίκη του πρώην στενού συνεργάτη του Σάντσεθ και πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος , ο οποίος επίσης κατηγορείται για διαφθορά.
El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca
https://t.co/si7lgIdBzg
— EL PAÍS (@el_pais) April 13, 2026
- Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η γυναίκα του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ
- Μίλαν: Ο ανεπιθύμητος Λεάο μπορεί να φέρει πάνω 80 εκατ. ευρώ
- Το αινιγματικό της Ταρίνα Σακίλ: Από «νύφη του ISIS» influencer σχέσεων στο TikTok
- EES: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων
- Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
- Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
- Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
- Αιματηρή ληστεία σε περίπτερο: «Τους είπε δεν έχω χρήματα και τον μαχαίρωσαν» – Φίλος του θύματος περιγράφει τι συνέβη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις