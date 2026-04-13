Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η γυναίκα του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, της αθέμιτης άσκησης επιρροής, της διαφθοράς σε επιχειρήσεις και της υπεξαίρεσης εμπορικών σημάτων.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διετή έρευνα για τη δραστηριότητά της σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο οποίο κατείχε ακαδημαϊκή θέση,

Όπως αναφέρει η El Pais η Μπεγκόνια Γκόμεθ φέρεται να αξιοποίησε τη σχέση της με τον πρωθυπουργό για να επηρεάσει δημόσιους φορείς και αξιωματούχους.

Η ίδια ενημερώθηκε για την παραπομπή της ενώ βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της.

Μαζί της παραπέμπονται σε δίκη ακόμη δύο πρόσωπα: η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Κριστίνα Άλβαρεθ και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.

Η υπόθεση αναμένεται, εφόσον προχωρήσει, να εκδικαστεί από σώμα ενόρκων, καθώς το δικαστήριο έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους για τη σχετική διαδικασία.

Ο δικαστής Πεϊνάδο έκρινε ότι η έρευνά του έχει συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για τα αδικήματα που αποδίδονται στην Γκόμεθ, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση. «Η έδρα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης του προσώπου που ερευνάται», εξηγεί στην απόφασή του.

Ωστόσο, τόσο η υπεράσπιση της Γκόμεθ όσο και η εισαγγελία υποστηρίζουν ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα και ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες εναντίον της συζύγου του προσπάθεια της ισπανικής δεξιάς να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του, ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την παραίτησή του.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία μιας οργάνωσης κατά της διαφθοράς η οποία έχει διασυνδέσεις με την άκρα δεξιά.

Εξάλλου ο αδελφός του πρωθυπουργού, ο Νταβίντ Σάντσεθ, εμπλέκεται σε ξεχωριστή υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής που σχετίζεται με τον διορισμό του σε περιφερειακή διοίκηση.

Παράλληλα ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες η δίκη του πρώην στενού συνεργάτη του Σάντσεθ και πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος , ο οποίος επίσης κατηγορείται για διαφθορά.