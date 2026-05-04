Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Διεθνής Οικονομία 04 Μαΐου 2026, 00:30

Θα μετατρέψει η Κίνα την Αφρική σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

Δημήτρης Σταμούλης
Πριν από μια δεκαετία, η Jua Power, μια οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, δεν είχε ιδιαίτερο λόγο να εγκαταλείψει την Κίνα αναζητώντας πελάτες σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως η Αφρική.

Με τη χώρα να βρίσκεται εν μέσω μιας έκρηξης στην πράσινη ενέργεια, «είχαμε άφθονες παραγγελίες στην εγχώρια αγορά», θυμάται ο Xu Bo, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, μιλώντας στον Economist.

Ωστόσο, καθώς η οικονομία της Κίνας επιβραδύνθηκε και τα κέρδη στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας μειώθηκαν, ο κ. Xu άλλαξε στρατηγική. Τον Μάρτιο του 2025 αποφάσισε να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο στην πόλη Tatu, μια ειδική οικονομική ζώνη στην Κένυα.

Πρόκειται για την πρώτη άμεση επένδυση της εταιρείας στο εξωτερικό στην σχεδόν εξηντάχρονη ιστορία της. Η Jua Power εντάσσεται σε ένα αυξανόμενο κύμα κινεζικών βιομηχανιών που έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί στην Κένυα και σε άλλα μέρη της Αφρικής, σημειώνει σε σχετικό άρθρο του ο Economist, αναλύοντας τις νέες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Κίνας και Μαύρης Ηπείρου.

Το 2025, οι κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης στην Αφρική αυξήθηκαν στα 12,3 δισ. δολάρια, κατανεμημένες σε 64 νέα έργα — ο υψηλότερος αριθμός σε ένα μόνο έτος την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την fDi Markets, μια εταιρεία παροχής δεδομένων. (Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που ανακοινώθηκαν το 2023 ήταν 24,6 δισ. δολάρια, αλλά κατανεμήθηκαν σε 35 έργα).

Μεταξύ 2023 και 2025 η Κίνα επένδυσε περισσότερα από ό,τι η Αμερική και η Ευρώπη μαζί. Ποτέ στο παρελθόν η Αφρική δεν ήταν τόσο ελκυστική για τις κινεζικές μεταποιητικές επιειρήσεις, λέει ο John Mwendwa, επικεφαλής της αρχής επενδύσεων της Κένυας.

Δεν θα υλοποιηθούν όλα τα προγραμματισμένα έργα. Ωστόσο, σε μια εποχή που οι κινεζικές χορηγήσεις προς την Αφρική μειώνονται και το κινεζικό κράτος είναι λιγότερο διατεθειμένο από ό,τι στο παρελθόν να χρηματοδοτήσει τεράστια έργα υποδομής, η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων σε αφρικανικά χαλυβουργεία, εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, μονάδες συναρμολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων και άλλα δείχνει πώς αλλάζει η σχέση της Αφρικής με τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο — και πόσο σημαντική παραμένει αυτή η σχέση.

Καθώς οι μισθοί στα κινεζικά εργοστάσια αυξήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010, πολλοί περίμεναν ότι το σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας της Αφρικής, ο νεανικός πληθυσμός της και οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Αμερική και την ΕΕ θα την έκαναν «μαγνήτη για την κινεζική μεταφορά παραγωγής στο εξωτερικό», σημειώνει ο Έρικ Ολάντερ, συνιδρυτής του China Global South Project, μιας πρωτοβουλίας των μέσων ενημέρωσης που εστιάζει στη σχέση αυτή.

Αφρική, το «εργοστάσιο του κόσμου»

Ένα επιδραστικό βιβλίο που εκδόθηκε το 2017 προέβλεπε ότι, καθώς η Κίνα θα μετατοπιζόταν από τη μεταποίηση στις υπηρεσίες, η Αφρική θα την αντικαθιστούσε ως το «εργοστάσιο του κόσμου». Οι Αφρικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήλπιζαν ότι η ανάπτυξη με βάση τις εξαγωγές θα επιτάχυνε την ανάπτυξη και θα δημιουργούσε εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Αυτό το όνειρο απογοήτευσε, λέει ο κ. Olander. Στην Αιθιοπία, που κάποτε χαρακτηριζόταν ως η «Κίνα της Αφρικής» λόγω της δέσμευσής της για εξαγωγική βιομηχανοποίηση, το μερίδιο της μεταποίησης στο ΑΕΠ μειώθηκε από το πρόσφατο υψηλό του 6% το 2017 στο 4,4% το 2024. Στην υποσαχάρια Αφρική συνολικά, το ίδιο έτος το μερίδιο αυτό ήταν 10% του ΑΕΠ — μειωμένο από το 18% το 1981. Ο αυξανόμενος προστατευτισμός στη Δύση και η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του African Growth and Opportunity Act, του αμερικανικού καθεστώτος αφορολόγητων εισαγωγών για τους Αφρικανούς εξαγωγείς, ενδέχεται να επισκιάσουν περαιτέρω τις προοπτικές.

Ωστόσο, οι Κινέζοι επενδυτές δεν αποθαρρύνονται, όπως δείχνει η περίπτωση της Κένυας. Η Tatu City βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πάνω από 1.000 κινεζικές εταιρείες, σύμφωνα με τον Preston Mendenhall της Rendeavour, της εταιρείας που κατέχει την Ειδική Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης (SEZ). Ο George Olaka της Arise IIP, η οποία κατασκευάζει βιομηχανικά πάρκα σε όλη την Αφρική, αναφέρει ότι διαπραγματεύεται με αρκετούς μεγάλους Κινέζους επενδυτές που επιθυμούν να ιδρύσουν εργοστάσια στην Κένυα, συμπεριλαμβανομένου ενός προμηθευτή ηλιακών συστημάτων και ενός κατασκευαστή γυαλιού. Έξι από τα επτά εμβληματικά κινεζικά έργα που ανακοινώθηκαν πέρυσι, μεταξύ των οποίων ένα χαλυβουργείο και ένα εργοστάσιο ενδυμάτων, έχουν ξεκινήσει την κατασκευή τους, σύμφωνα με την επενδυτική αρχή της Κένυας. Το 2026, 12 από τις 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου αναμένεται να βρίσκονται στην Αφρική.

Προβλήματα στην Κίνα

Ωστόσο, ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Κινέζοι μεταποιητές στρέφουν το βλέμμα τους προς την Αφρική είναι τα προβλήματα στην πατρίδα τους. «Στην Κίνα, η μεταποιητική βιομηχανία έχει φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο καμπής», λέει ο Ζάο Τονγκτάο της Letol, μιας εταιρείας κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην πόλη Τατού. Τα κέρδη της βιομηχανίας στην Κίνα παραμένουν χαμηλά, παρά ορισμένα πρόσφατα σημάδια ανάκαμψης. Οι σφοδροί πόλεμοι των δασμών πλήττουν τα πάντα, από το τσιμέντο και τον χάλυβα έως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ηλιακά πάνελ. Η Αφρική προσφέρει την προοπτική πολύ υψηλότερων αποδόσεων.

Ο Charlie Yang, ένας Κινέζος επιχειρηματίας που ίδρυσε πέρυσι ένα εργοστάσιο ιατρικού εξοπλισμού στην Κένυα, λέει στον Economist ότι οι τιμές εκεί για είδη όπως τα επιθέματα μπορούν να είναι τρεις έως τέσσερις φορές υψηλότερες από ό,τι στην πατρίδα του. Εν μέρει εξαιτίας αυτού, πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές στην Αφρική επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση τοπικών ή περιφερειακών καταναλωτών. Λίγοι εξάγουν πέρα από την ήπειρο. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουν συνήθως στο μυαλό τους όσοι ελπίζουν να δουν την Αφρική να γίνεται ένας παγκόσμιος βιομηχανικός-μεταποιητικός κόμβος.

Για οικονομολόγους όπως ο Τζο Στάντγουελ, συγγραφέας του «How Africa Works», μιας νέας μελέτης για την ανάπτυξη της Αφρικής, οι χώρες πλουτίζουν δημιουργώντας μεγάλες, υψηλής παραγωγικότητας βιομηχανικές επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. Τα εργοστάσια που στοχεύουν στις μικρές, κατακερματισμένες εγχώριες αγορές της Αφρικής δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα από αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν την περιφερειακή ολοκλήρωση, την οποία οι Αφρικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι επιθυμούν να βελτιώσουν.

Κάποιοι ανησυχούν ότι τα κινεζικά εργοστάσια ενδέχεται να υπονομεύσουν την τοπική βιομηχανία. Από τότε που ένα χαλυβουργείο κινεζικής ιδιοκτησίας άρχισε να λειτουργεί στη Ζιμπάμπουε το 2024, μεγάλες χαλυβουργικές επιχειρήσεις στη Νότια Αφρική αναγκάστηκαν να κλείσουν, αναφέρει ο Λουφούνο Μουνζελέλε από το Ινστιτούτο Σιδήρου και Χάλυβα της Νότιας Αφρικής, έναν κλάδο εκπροσώπησης των συμφερόντων της βιομηχανίας. Αυτοί οι φόβοι είναι ιδιαίτερα έντονοι λόγω του τεράστιου εμπορικού ελλείμματος της Αφρικής έναντι της Κίνας, το οποίο πέρυσι αυξήθηκε κατά 65% φτάνοντας το ρεκόρ των 102 δισ. δολαρίων.

Η κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφασή της να καταργήσει τους δασμούς σε σχεδόν όλες τις αφρικανικές εισαγωγές από την 1η Μαΐου θα βοηθήσει. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανό να ωφελήσει περισσότερο τα γεωργικά προϊόντα, όπως ο καφές, παρά τα μεταποιημένα προϊόντα, τα οποία η Αφρική δεν εξάγει ακόμη σε μεγάλες ποσότητες.

Άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι. Τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι κινεζικές εταιρείες εκτοπίζουν τις αφρικανικές είναι σπάνια, σημειώνει ο Carlos Oya της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών στο Λονδίνο. Αντίθετα, πολλές «καλύπτουν κενά στις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες». Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο τα εργοστάσια που ξεκινούν παράγοντας για τις τοπικές αγορές να μην μπορούν να εξελιχθούν σε εξαγωγείς ανταγωνιστικούς σε παγκόσμιο επίπεδο — ειδικά αν οι δασμολογικοί πόλεμοι, οι διαταραχές στο εμπόριο και η γεωπολιτική αστάθεια ωθήσουν τους αγοραστές από το εξωτερικό να στραφούν προς την Αφρική.

Εν τω μεταξύ, τα κινεζικά εργοστάσια παρέχουν θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε εργαζομένους σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι αφρικανικές κυβερνήσεις θα ήταν σοφό να τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν, καταλήγει ο Economist.

Πηγή: ΟΤ

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

