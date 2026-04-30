Η αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη από το Πεκίνο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ότι η Κίνα φαίνεται διατεθειμένη να διευκολύνει τις εξαγωγές κηροζίνης προς την Αυστραλία, καθώς η χώρα έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και ότι βλέπει σε αυτό «ένα πρώτο βήμα» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Maxim Shemetov).

Το θέμα των ενεργειακών προμηθειών και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ παρουσιάστηκε ψηλά στην ατζέντα της Γουόνγκ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της αυτήν την εβδομάδα στην Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Η Κίνα εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαϊκών προϊόντων προς ορισμένες χώρες της Ασίας – Ειρηνικού, εκ των οποίων η Αυστραλία

Η Αυστραλία, όπως και άλλες χώρες της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού, υφίσταται τις επιπτώσεις αυτού του αποκλεισμού, αλλά και περιορισμούς που έχει επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές της διαφόρων καυσίμων όπως η κηροζίνη και η βενζίνη.

Η Κίνα είναι ο πρώτος εισαγωγέας αργού παγκοσμίως, αλλά εξάγει επίσης σημαντικές ποσότητες πετρελαϊκών προϊόντων προς ορισμένες χώρες της Ασίας – Ειρηνικού, εκ των οποίων η Αυστραλία.

Το Πεκίνο ζήτησε από τα μεγαλύτερα διυλιστήριά του να αναστείλουν τις εξαγωγές τους για να δώσουν προτεραιότητα στις εσωτερικές ανάγκες, είχε μεταδώσει το πρακτορείο Bloomberg στις αρχές Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Επιβεβαιώνω ότι η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», δήλωσε η Πένι Γουόνγκ χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χωρίς να θέλει να αναφέρει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Δεν είναι το πρώτο βήμα»

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, δεν είναι το πρώτο βήμα», υπογράμμισε, έπειτα από συναντήσεις που είχε νωρίτερα με τον κινέζο ομόλογό της Ουάνγκ Γι και τον κινέζο αντιπρόεδρο Χαν Ζενγκ.

Η Πένι Γουόνγκ δηλώνει ότι τάχθηκε χθες υπέρ μιας εμπορικής αμοιβαιότητας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σταθερή προμήθεια στην Κίνα από την Αυστραλία πρώτων υλών και τροφίμων απαιτεί από την άλλη πλευρά συνεχείς παραδόσεις βενζίνης, κηροζίνης και λιπασμάτων.

«Υπογράμμισα ότι οι εισαγωγές που η Κίνα προμηθεύει την Αυστραλία, κυρίως η κηροζίνη, υποστηρίζουν τον τομέα των πόρων της Αυστραλίας, και ότι ο τομέας αυτός, σε αντάλλαγμα συμβάλλει στη διατήρηση της ροής των εμπορευμάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τη διμερή εμπορική μας σχέση».

Η Κίνα ετοιμάζεται να επαναλάβει τον Μάιο τις εξαγωγές κηροζίνης, βενζίνης και ντίζελ, έγραψε την Τρίτη η εφημερίδα Financial Times.

Οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρίες για τον σκοπό αυτόν υπέβαλαν αίτηση για άδεια εξαγωγής, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές του κλάδου.

Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν μιλήσει δημόσια για το θέμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ