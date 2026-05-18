newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 05:30

Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν αρχίσει σιωπηλά να διαχέονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Τον Μάρτιο, οι τιμές του πολυαιθυλενίου, του πιο διαδεδομένου πλαστικού παγκοσμίως, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τις εταιρείες που χρειάζονται το υλικό για τα προϊόντα τους, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτό που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως «ιστορική» αγορά πλαστικών.

Βέβαια, οι τιμές των πλαστικών είχαν σημειώσει προηγουμένως απότομη άνοδο, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 οδήγησε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κατά κανόνα, κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, σύμφωνα με τον Τζοελ Μοράλες, αντιπρόεδρο της Chemical Market Analytics για τις πολυολεφίνες στην Αμερική.

Με άλλα λόγια, μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου ανεβάζει συνήθως τις τιμές του πολυαιθυλενίου κατά περίπου 3,5%, σύμφωνα με ανάλυση του Barron’s για τα δεδομένα τιμών των τελευταίων πέντε ετών.

Ωστόσο, οι τιμές του πολυαιθυλενίου διαπραγματεύονται με σημαντική πριμοδότηση σε σχέση με αυτό που θα υποδείκνυαν οι τιμές του πετρελαίου από μόνες τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες

Αυτή η δυναμική δεν είναι τυχαία. Η παραγωγή πλαστικών εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πρώτες ύλες ορυκτών καυσίμων, καθιστώντας την τιμή του πετρελαίου κρίσιμο παράγοντα για έναν συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα βιομηχανιών που χρησιμοποιούν εκτενώς πλαστικά.

Οι εταιρείες αισθάνονται τον αντίκτυπο αυτών των αυξήσεων σχεδόν αμέσως, αλλά μπορεί να χρειαστούν μήνες μέχρι οι αυξήσεις να φτάσουν στους καταναλωτές. Αυτή η χρονική υστέρηση μπορεί να δημιουργήσει «πίεση στα περιθώρια κέρδους» για τις εταιρείες βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την Κριστίν Μπάρνχαρτ, επικεφαλής του τμήματος βιομηχανικής συνεργασίας και συμμαχιών στη Miebach Consulting.

«Όταν αυξάνονται τα κόστη των πρώτων υλών, οι εταιρείες δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα —ή τις κατάλληλες συνθήκες στην αγορά— να μετακυλήσουν αμέσως αυτές τις αυξήσεις στους πελάτες», δήλωσε ο Μπάρνχαρτ.

«Βραχυπρόθεσμα, αυτό συνήθως σημαίνει κάποιο επίπεδο πίεσης στην κερδοφορία, ιδιαίτερα για τις σειρές προϊόντων που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πλαστικού. Αυτό τείνει να εμφανίζεται πρώτα και πιο ορατά στα καταναλωτικά αγαθά, όπου η συσκευασία αποτελεί σημαντικό και άμεσο στοιχείο κόστους και οι αποφάσεις τιμολόγησης είναι πιο συχνές».

Ενα δισ. δολάρια παραπάνω

Τα στοιχεία δείχνουν ότι εταιρείες όπως η Mattel και η Procter & Gamble είχαν ιστορικά χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους καθώς οι τιμές του πλαστικού αυξάνονταν.

Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο οικονομικός διευθυντής της P&G, Αντρε Σούλτεν, δήλωσε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, η εταιρεία θα αντιμετωπίσει επιπλέον ετήσιο κόστος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά από φόρους, σε σύγκριση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, όταν οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονταν στα 60 δολάρια.

«Υπάρχει μεγάλο περιθώριο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων μας για την ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης παραγωγικότητας, και αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Θα είναι αρκετό για να αντισταθμίσει το σύνολο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά από φόρους; Πιθανότατα όχι», δήλωσε ο Σούλτεν.

Αν και αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών δαπανών της P&G, αυτό το πλήγμα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εξαλείψει την αναμενόμενη ετήσια αύξηση των κερδών της εταιρείας.

Αν και αυτή η δυναμική δεν είναι πάντα εμφανής σε όλες τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών —τα μικτά περιθώρια κέρδους της PepsiCo, της Coca-Cola και της Unilever δεν παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση με τις τιμές του πλαστικού— είναι σαφές ότι οι επενδυτές θεωρούν την τρέχουσα απότομη αύξηση των τιμών ως εμπόδιο για αυτές τις εταιρείες.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται σε ευρύτερους δείκτες μετοχών βασικών καταναλωτικών αγαθών. Τα ETF Consumer Staples και Consumer Discretionary της Vanguard, δύο διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τους δύο τομείς καταναλωτικών δαπανών, έχουν μείνει πίσω από τους ευρύτερους δείκτες της αγοράς, σημειώνοντας πτώση 5,7% και άνοδο 3,7% αντίστοιχα από την έναρξη του πολέμου. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 7,6% κατά την ίδια περίοδο.

Για τις P&G και τις Nestle παγκοσμίως, οι ειδικοί λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές των πλαστικών αποτελούν ένα δαπανηρό, αν και διαχειρίσιμο, εμπόδιο. Αλλά για τις μικρότερες εταιρείες που βρίσκονται πριν από αυτούς τους γίγαντες, το τρέχον περιβάλλον θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Economy
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Σύνταξη
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σύνταξη
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Σύνταξη
Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Ελλάδα 18.05.26

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Σε διεθνή ύδατα 18.05.26 Upd: 12:15

Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Μήνυμα από έλληνες ακτιβιστές

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Σύνταξη
Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Εξομολογήσεις 18.05.26

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σύνταξη
Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies