Σημαντική συρρίκνωση κατέγραψε η οικονομία του Ισραήλ το πρώτο τρίμηνο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε επιχειρήσεις για λόγους ασφαλείας να διακόψουν τη λειτουργία τους για περισσότερο από ένα μήνα.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συρρικνώθηκε κατά 3,3% σε ετήσια και εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ανακοίνωσε την Κυριακή η στατιστική υπηρεσία του Ισραήλ, περισσότερο από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 2%. Το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ εκτίμησε πτώση 9,5% σε ετήσια βάση.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στην οικονομία του Ισραήλ

Αυτό ήταν το πρώτο σύνολο δεδομένων που αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο του πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ιράν. Στο πλαίσιο των αντιποίνων, η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και παρόμοιο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το Ισραήλ, ενώ η Χεζμπολάχ, με έδρα τον Λίβανο, στόχευσε τις βόρειες περιοχές του.

Αυτό οδήγησε τις ισραηλινές αρχές να περιορίσουν τις συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων συγκρούσεων μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στις αρχές Απριλίου, προκαλώντας διαταραχές στις επιχειρήσεις και την οικονομική δραστηριότητα. Πάνω από 100.000 άνδρες και γυναίκες κλήθηκαν επίσης στις εφεδρείες του στρατού και τα σχολεία έκλεισαν για ένα μήνα.

Ο πόλεμος με το Ιράν είχε αντίκτυπο τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια κατανάλωση, η οποία μειώθηκε κατά 4,7% και 4,8% αντίστοιχα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία. Το ΑΕΠ για τον επιχειρηματικό τομέα μειώθηκε κατά 3,1%, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,5%.

Ο προηγούμενος πόλεμος με το Ιράν

Η οικονομική ύφεση κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα το πλήρες κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων.

Σε αυτό το τρίμηνο, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,3%. Τα αντίποινα του Ιράν προς το Ισραήλ ήταν πιο έντονα τότε, καθώς καμία άλλη χώρα δεν έγινε στόχος των πυρών βαλλιστικών πυραύλων του. Παρόμοιος αριθμός βλημάτων εκτοξεύτηκε τότε κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων όπως και στον πρόσφατο πόλεμο των έξι εβδομάδων.

Η ισραηλινή οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2025 και επιταχύνθηκε για ολόκληρο το έτος.

Η κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 3,8% φέτος, έχοντας μειώσει τις προβλέψεις από τις προηγούμενες προβλέψεις του 5,2% και 4,8% αντίστοιχα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η οικονομία θα πρέπει να ανακάμψει για το υπόλοιπο του έτους, κάτι που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση των εκεχειριών στο Ιράν, τον Λίβανο και τη Γάζα.

Το Ισραήλ έχασε το 8,6% του ετήσιου ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των δύο ετών έως το 2025 ως αποτέλεσμα της σχεδόν συνεχούς σύγκρουσης στη χώρα, ιδίως του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ot.gr